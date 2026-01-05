포항상공회의소, 2026년 신년인사회 성료

각급 기관·단체장 상공의원, 기업체 CEO 등 500여 명 참석

지역사회 발전 및 지역경제 활성화 위한 힘찬 정진과 도약 다짐

경북 포항상공회의소는 5일 오전 효자아트홀에서 ‘2026년 신년인사회’를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 이강덕 포항시장, 최영숙 경북도환동해본부장, 김일만 포항시의회의장, 김정재, 이상휘 국회의원, 최나영 대구지검 포항지청장, 전익현 포항철강공단 이사장, 박남식 포항제철소장 등 지역 주요기관⋅단체장, 시도의원, 상공의원, 기업체 대표 등 500여명이 참석했다.

경북 포항상공회의소는 5일 오전 효자아트홀에서 ‘2026년 신년인사회’를 성황리에 개최한 가운데 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 포항상공회의소 제공

나주영 회장은 신년사를 통해 “올해 세계경제는 완만한 회복 흐름을 보일 것으로 예상되지만, 우리나라 경제는 내수부진과 보호무역, 환율변동 등으로 빠른 회복을 기대하기는 어려울 것으로 전망되며, 갈수록 강화되는 노동문제와 각종 규제들로 기업 경영환경이 갈수록 악화될 것으로 예상된다”면서 “기업의 변화와 도전을 뒷받침하는 현실적인 정책과 지역사회의 협력이 그 어느때보다 중요한 한 해가 될 것”이라 강조했다.

특히 “글로벌 AI 데이터센터 건립을 시작으로 AI 관련 인프라 확충, K-스틸법을 기반으로 하는 철강산업 경쟁력 강화, 해오름대교 개통, 포엑스 건립, 아·태 AI센터와 국제학교 유치 등은 새로운 인재유입을 통해 미래산업과 철강산업이 공존하는 지속가능한 포항 조성을 앞당길 것으로 기대한다”는 희망의 메시지를 전했다.

경북 포항상공회의소는 5일 오전 효자아트홀에서 ‘2026년 신년인사회’를 성황리에 개최한 가운데 나주영 포항상공회의소 회장이 인사말을 하고 있다.

이를 위해 “어려운 시기일수록 서로를 믿고 함께 가는 힘이 중요하며, 그 힘이 올해 포항을 더욱 힘차게 움직이는 에너지가 될 것”이라며 “포항상공회의소는 수시로 변화하는 경제환경속에서 이 변화의 과정이 결코 낯설거나 두렵지 않도록 기업 경쟁력 강화 및 투자 활성화, 지역산업의 지속가능한 성장을 위해 노력하겠다”고 강조했다.

또 “포항이 다시 힘을 내고, 기업과 지역이 함께 성장하는 한 해가 될 수 있도록 모두의 지혜와 힘을 모아줄 것”을 당부했다.