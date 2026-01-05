다시 한번 사상 최고치 경신한 코스피 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

코스피가 5일 지난 주말 베네수엘라 사태에도 불구하고 대형 반도체주 강세에 힘입어 역대 처음 4,400선을 돌파했다.

이날 코스피는 전장보다 147.89포인트(3.43%) 오른 4,457.52에 장을 마치며 직전 거래일(2일) 기록한 종가 기준 사상 최고치(4,309.63)를 하루 만에 경신했다.

이로써 사상 첫 4,300선을 돌파한 지 하루 만에 4,400선 벽마저 깼다.

이날 코스피 상승폭은 지난해 4월 10일(151.36포인트) 이후 9개월 만에 가장 컸다. 당시 미국 트럼프 정부의 상호관세 90일 유예 소식에 코스피가 급등한 바 있다.

지수는 전장보다 76.29포인트(1.77%) 오른 4,385.92로 출발해 지난 2일 기록한 장중 역대 최고치(4,313.55)를 경신했다. 이후 상승폭을 키워 장중 고가에서 장을 마쳤다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 2.0원 오른 1,443.8원을 나타냈다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자[005930](7.47%)가 사상 처음 13만원대로 올라섰으며, SK하이닉스[000660](2.81%)도 한때 70만원대를 '터치'했다.

삼성전자와 SK하이닉스 시가총액은 이날 사상 처음으로 각각 800조, 500조원을 돌파했다.