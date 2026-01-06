청주, 고향사랑기부금 활용… 동물 의료 사각지대 해소

충북 청주시의 고향사랑기부금 지정기부사업이 동물 애호가들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.



청주시는 올해 ‘동물 의료 사각지대, 청주동물원이 찾아갑니다’를 시행한다. 5일 시에 따르면 이 사업은 고향사랑기부금 첫 지정기부사업으로 모금을 시작해 지난해 10월 1억400만원을 조기 달성했다.

충북 청주동물원에서 동물을 진료하고 있다. 청주시 제공

사업 대상은 동물병원이 없는 동물 의료 사각지대 면 단위 개나 고양이 등 반려동물이다. 시는 올해 상반기에 이동식 초음파, 이동식 진찰대, 안구관찰경 등을 구매할 예정이다. 진료는 청주동물원 동물복지사와 지역 수의사회, 충북대 수의과학대학 학생 등이 참여한다.



시의 지난해 고향사랑기부금 총 모금액은 5억2308만원으로 목표액 5억원을 초과 달성했다. 2023년 3억192만원, 2024년 4억8407만원 등 3년 연속 증가세를 이어가고 있다. 아울러 지난해 기부 건수는 5360건으로 잠정 집계됐다.



기부자 연령대는 30·40대 직장인이 62.9%로 가장 많았다. 기부 금액은 전액 세액공제가 가능한 10만원이 83.8%로 가장 큰 비중을 차지했다. 거주지별로는 경기와 서울, 충북, 세종, 충남 순으로 수도권과 충청권에서 활발히 참여했다.



시는 지역 우수 농축산물과 가공품, 관광상품, 지역화폐 등 다양한 답례품으로 기부자 만족도를 높이고 있다. 또 축제장, 기관 방문 등 현장 홍보와 지인 추천, 각종 행사 등을 통해 기부 참여 확대에 힘써 왔다. 이범석 청주시장은 “소중한 기부금이 청주시의 공간과 시민의 삶의 질을 높이는 데 가치 있게 쓰일 수 있게 최선을 다하겠다”고 말했다.