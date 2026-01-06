강서구, 취약층 이사비 20만원 지원

200여 가구에 연 1회 혜택

지원금 4000만원으로 확대

서울 강서구가 이사비 마련에 어려움을 겪는 주거 취약계층을 지원하기 위해 ‘2026년 슬기로운 이사생활’ 사업을 시행한다.



강서구는 기초생계 및 의료급여 수급자를 대상으로 가구당 연 1회 최대 20만원의 이사비를 올해 예산 소진 시까지 200여가구를 지원한다고 5일 밝혔다.



지원금은 대상자 명의의 계좌로 직접 입금하며 압류 방지계좌 이용자의 경우 동 주민센터 계좌로 이체한 뒤 현금으로 지급한다. 이사비는 관내에서 이사 후 전입신고를 완료한 가구에 한한다. 다른 자치구로 이사하거나 다른 곳에서 강서구로 이사하는 경우는 지원 대상에서 제외된다.



신청은 주소지 동 주민센터를 통해 가능하며 신청서, 통장 사본, 이사비용 영수증 등을 제출해야 한다. 영수증은 이사업체 정보가 기재된 것을 제출해야 하며 견적서는 인정되지 않는다.



구는 지난해 152가구에 3000만원의 이사비를 지원했으며 주민들의 높은 관심으로 사업비가 9월에 조기 소진됐다고 설명했다.



이에 더 많은 주민이 혜택받을 수 있도록 올해는 지원금을 4000만원으로 확대했다.