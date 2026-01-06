세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

한중, 매년 만남 공감대 형성...서해경계획정 차관회담 노력

입력 : 2026-01-06 01:07:20
수정 : 2026-01-06 01:07:19
폰트 크게 폰트 작게
최경림 기자 seoulforest@segye.com
구글 네이버 유튜브
위성락 “서해 구조물 문제 진전 기대…한한령은 점치기 어려워”

위성락 국가안보실장이 5일(현지시간) 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 성과와 관련해 “한중 관계의 전면적 복원에 걸맞게 양국 정상이 매년 만남을 이어가자는 데 공감대를 형성했다”고 밝혔다.

 

위성락 국가안보실장이 5일 중국 베이징의 한 호텔에 마련된 프레스센터에서 한중 정상회담 일정 등 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

위 실장은 이날 베이징 현지에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 통해 “양국 외교안보 당국을 포함한 다양한 분야에서 전략적 대화 채널을 복원해 양국 간 정치적 신뢰를 튼튼히 하기로 했다”며 이같이 전했다. 그는 “이를 바탕으로 양국 국방 당국 간 소통과 교류를 확대해가면서 상호 신뢰를 증진하고 역내 평화와 안정에 기여할 수 있는 모색해 나가기로 했다”고 설명했다.

 

민감한 현안으로 꼽히는 서해 구조물 문제와 관련한 논의도 이어졌다. 양 정상은 서해에 경계가 확정되지 않은 상황을 고려해 올해부터 경계획정을 위한 차관급 회담을 개최하기 위해 함께 노력하기로 했다. 위 실장은 “조심스럽지만 이 부분에서 진전을 볼 수 있겠다는 기대감도 갖게 됐다”고 말했다.

 

‘한한령 완화’ 등 문화 교류에 대해 양 정상은 바둑·축구 등의 분야부터 점진적으로 교류를 확대하기로 했다. 드라마·영화에 대해서도 실무협의를 통해 진전을 모색하기로 했다. 다만 위 실장은 “중국은 여전히 한한령의 존재 자체를 시인하지 않고 있다. 오늘도 우스개처럼 ‘한한령이 있는지 없는지를 따질 필요 없다’는 취지의 대화만 오갔다”며 “(한한령 완화 논의가) 앞으로 어떻게 흘러갈지는 점치기 어렵다”고 했다.

 

또 이 대통령과 시 주석은 양국 내 혐한·혐중 정서에 대처하기 위한 공동 노력을 기울여야 한다는 점에도 공감대를 이뤘다.

 

양국은 북한과의 대화 재개 중요성을 확인하고 긴장 완화를 위한 방안을 찾기로 했다. 특히 위 실장은 “한반도의 평화와 안정을 위한 건설적 역할을 하겠다는 중국의 의지를 확인했다”며 “이를 바탕으로 한중 정상은 평화를 구축하기 위한 창의적 방안을 지속해서 모색하기로 했다”고 전했다.

 

이날 정상회담은 애초 예정된 시간보다 30분 더 길어진 90분간 진행됐으며, 공식 환영식과 양해각서(MOU) 체결식, 국빈만찬까지 더해 두 정상은 총 4시간 이상을 함께 보냈다고 위 실장은 설명했다. 시 주석은 회담 말미에 “이 대통령의 이번 방문이 아주 뜻깊다. ‘한중 새 시대’의 든든한 기초를 다졌다”고 언급하기도 했다.

최경림 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지