동료교수 자녀 윗몸일으키기 개수 부풀렸나…경찰, 한체대 수사

2021년 대입 실기시험서 입시 부정 정황…압수수색해 영상 확보

경찰이 한국체육대학교에서 교수 자녀가 부정 입학한 정황을 파악하고 수사를 벌이고 있다.



6일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울경찰청 형사기동대는 업무방해 등의 혐의로 한체대 A·B 교수를 불구속 입건했다.



A 교수는 2021학년도 정시에 지원한 동료 B 교수의 아들의 실기 점수를 부풀린 혐의를 받는 것으로 전해졌다.



당시 실기 종목은 10ｍ 왕복 달리기와 제자리멀리뛰기, 윗몸 일으키기 등이었는데, A 교수가 감독관으로 참여해 B 교수 아들 점수를 후하게 줬다는 의혹이다.



B 교수의 아들은 체육특기자가 아니었지만, 그해 한체대에 합격했다. 경찰은 B 교수의 청탁이 있었던 게 아닌지 의심하는 것으로 알려졌다.



지난해 6월 관련 고발장을 접수한 경찰은 10월 한체대 입시학생팀을 압수수색했다.



또 이를 통해 확보한 실기시험 영상에서 B 교수 아들의 윗몸일으키기 개수가 부풀려진 정황을 파악한 것으로 전해졌다.



경찰은 조만간 수사를 마무리하고 두 교수를 송치할지 결정할 예정이다.



A·B 교수는 이번 의혹과 관련한 연합뉴스의 질의에 답을 하지 않았다.

<연합>