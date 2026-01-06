“어제보다 더 춥다”…출근길 영하 12도 ‘뚝’ [오늘날씨]

아침 최저기온 -12~-1도, 낮 최고 1~9도

화요일인 6일 아침 기온이 전날보다 5도가량 떨어지는 등 추운 날씨가 이어지겠다.

지난 5일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 두터운 옷차림의 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

기상청은 이날 아침 최저기온이 전국 대부분 지역에서 -5도 이하이고, 경기 북부와 강원 내륙·산지 중심 -10도 이하로 춥겠다고 예보했다. 아침 최저기온은 -12~-1도, 낮 최고기온은 1~9도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -6도, 인천 -6도, 수원 -7도, 춘천 -10도, 강릉 -3도, 청주 -6도, 대전 -6도, 전주 -5도, 광주 -3도, 대구 -4도, 부산 -1도, 제주 3도 등이다.

낮 최고기온은 서울 4도, 인천 3도, 수원 4도, 춘천 2도, 강릉 8도, 청주 4도, 대전 5도, 전주 5도, 광주 7도, 대구 7도, 부산 9도, 제주 9도다.

하늘은 전국이 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠다. 늦은 밤부터는 전국 곳곳에서 겨울비와 눈이 내리는 곳이 있겠다. 눈이나 비는 강원 북부 내륙과 산지, 제주도에서 시작돼 오는 7일 강원 내륙 산지, 경기 동부, 제주도, 충북, 전북 동부로 확대될 전망이다.

오는 7일까지 이틀간 예상 적설·강수량은 경기 북동부 1㎝ 안팎·1㎜ 안팎, 강원 내륙·산지 1㎝ 안팎·1㎜ 안팎, 제주도 산지 1~5㎝·제주도 5㎜ 안팎 등이다.

전북 지역에는 새벽부터 아침 사이 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠고 일부 도로에서는 안개가 얼어 도로 살얼음이 발생할 가능성도 있다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준이 예상된다.