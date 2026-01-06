세계일보
이민정 실물에 “이병헌 다 가졌네”…유지태 “나도 다 가진 남자”

입력 : 2026-01-06 07:23:32
수정 : 2026-01-06 08:48:16
한윤종 기자 hyj0709@segye.com
유튜브 콘텐츠 '짠한형 신동엽' 화면 캡처

 

정호철이 배우 이민정의 실물에 감탄했다.

 

지난 5일 공개된 유튜브 콘텐츠 '짠한형 신동엽'에는 배우 유지태, 이민정이 게스트로 출연해 MC 신동엽, 정호철을 만났다.

 

이 자리에서 신동엽이 이민정 외모를 극찬했다. 그는 "다들 실물 보면 정말 깜짝 놀란다"라는 등 남다른 비주얼이라고 강조했다. 옆에서 정호철이 공감하며 "이병헌 형님은 (예쁜 아내까지) 다 가졌다"라고 거들었다.

 

이때 유지태가 입을 열었다. 그가 "나도 다 가진 남자다"라면서 아내인 배우 김효진 얘기를 꺼냈다.

 

그러면서 "왜 비교하고 그러냐? 너무하네~"라고 농을 던져 웃음을 자아냈다. 신동엽이 "이병헌, 유지태는 다 가진 남자"라며 고개를 끄덕였다.

 

이민정이 정호철을 가리키며 "실물이 너무 귀염 상이다"라고 말했다. 신동엽이 "그 전형적인 상투적인 표현 아니냐? 처음에 보고 깜짝 놀라면서 '어? 귀여워!' 하는 거"라며 너스레를 떨었다.

 

이 가운데 유지태가 "내가 진짜 다 가졌는데, 없는 게 있다"라고 하더니 "딸이 없다"라며 아쉬움을 내비쳤다. 신동엽이 "대신 아들 둘이 있지 않나?"라고 했다.

 

이어 "우리 딸은 사춘기 때 너무 힘든 과정을 지나고, 지금은 세상에 이런 효녀가 없어"라고 덧붙였다. 그러자 유지태가 "아들이 12살 남자아이인데, 사춘기가 너무 걱정된다"라면서 속내를 고백했다.

한윤종 기자

