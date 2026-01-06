틴탑 창조, 연매출 100억 뷰티 사업가 캐스퍼와 열애 “고마운 사람”

사진=틴탑 창조, 캐스퍼.SNS 캡처

그룹 틴탑의 멤버 창조(31)가 2세 연상인 래퍼 출신 뷰티 브랜드 사업가 캐스퍼(33·이세린)와 교제 중이다.

창조는 5일 자신의 인스타그램을 통해 "여러분, 제가 연애 중입니다"라면서 이렇게 밝혔다.

그는 "좋은 일이든 조심스러운 이야기든, 제 인생에 의미 있는 변화가 생기면 늘 여러분께 전하고 싶었다"며 열애 공개 이유를 설명했다.

창조는 연인 캐스퍼에 대해 "제 부족한 모습들을 긍정적으로 변화시켜 주고 응원해 주는 고마운 사람"이라고 소개했다.

앞서 캐스퍼도 지난 1일 자신의 인스타그램을 통해 한 남성과 데이트 하는 사진을 올리고, 창조의 소셜 미디어 계정을 태그했다.

창조는 2010년 틴탑으로 데뷔했다. '긴 생머리 그녀', '향수뿌리지마' 등으로 인기를 얻었다. 캐스퍼는 2015년 엠넷 '언프리티 랩스타2', 2017년 엠넷 '쇼미더머니 시즌6'에 출연했다. 현재 뷰티 브랜드 사업가로 활동 중이다.

캐스퍼는 자신의 인스타그램을 통해 "두 법인 모두 100억 넘는 매출을 가능하게 만들어주신 모든 분들에게 감사하다"는 글을 남기기도 했다.