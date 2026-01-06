경찰, '강선우 1억 보관' 前보좌관 피의자로 아침 전격 소환

'1억 수수 모른다'는 입장…사실관계 혼선 속 강제수사 초읽기

'1억 공여' 의혹 김경 시의원은 경찰 수사 시작되자 미국 출국

경찰이 김경 서울시의원 측으로부터 '공천헌금' 1억원을 받아 보관했다고 지목된 무소속 강선우 의원의 전직 보좌관을 6일 피의자 신분으로 소환했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 오전 7시부터 전직 보좌관 A씨를 마포청사에서 조사 중이라고 밝혔다.

강선우 의원. 뉴스1

A씨는 전날까지 참고인으로 알려졌으나 피의자로 입건됐다고 경찰은 밝혔다.

A씨는 언론 노출을 피하고 싶다는 의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 이에 따라 이례적으로 이른 시간에 비공개로 소환 조사가 이뤄진 것으로 보인다.

A씨는 지방선거를 앞둔 2022년 4월 김 시의원이 가져온 1억원을 받은 당사자라고 강 의원이 더불어민주당 김병기 의원에게 언급한 바 있다.

언론에 공개된 녹취를 보면 김 의원은 "1억, 그 돈을 갖다가 받은 걸 사무국장(A씨)이 보관하고 있었다는 것 아니냐"고 물었고 강 의원은 "그렇죠. 정말 아무 생각이 없었던 거죠"라고 답했다.

그간 강 의원은 "A씨에게 누차에 걸쳐 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다"고 해명해왔다.

하지만 A씨는 해당 내용을 전혀 모른다는 입장인 것으로 전해져 사실관계 규명이 필요한 상황이다.

경찰은 A씨를 상대로 김 시의원이 본인에게 1억원을 전달한 게 맞는지와 강 의원이 반환을 지시한 게 맞는지, 실제 1억원이 반환됐는지 여부 등을 추궁할 예정이다.

경찰은 A씨에 대한 조사를 마치는 대로 이번 의혹에 대한 강제수사에 나설 전망이다.

김 시의원의 경우 경찰에 고발되자 이튿날 바로 미국으로 출국한 사실이 뒤늦게 드러나 경찰의 '늑장수사'에 대한 지적과 함께 '도피성 출국' 아니냐는 지적이 제기됐다.

논란이 일자 김 시의원은 신속히 귀국하겠다는 입장을 경찰에 밝혔다. 경찰은 고발장 접수 이후 주말이 끼어있었고 검찰과 협의할 시간이 필요했다고 해명했다. 경찰은 김 시의원과 입국 일정을 조율 중이다.

<연합>