전세의 종말? 서울 아파트 월세, 1년 새 10만 원 넘게 올랐다

KB부동산 “서울 아파트 월세지수 131.2”… 1년 새 10.3p 상승

서울 송파구 한 부동산에 월세 안내문이 붙어있다. 뉴스1

서울 아파트 월세가 멈출 줄 모른다.

지난해 서울 아파트 월세지수가 1년 새 10포인트 넘게 뛰며 통계 작성 이후 최고치를 갈아치웠다. 전세 물량은 줄고 대출 문턱은 높아진 가운데, 세입자들은 하나둘 월세로 밀려나는 모양새다.

전세의 월세화가 구조적으로 굳어질 경우, 주거비 부담이 중·저소득층을 중심으로 장기화될 수 있다는 우려도 커지고 있다.

6일 KB부동산 월간 주택가격 동향에 따르면 지난해 12월 서울 아파트 월세지수는 131.2로 집계됐다. 2025년 1월(120.9)과 비교하면 1년 만에 10.3포인트(p) 상승한 수치로, 통계 작성 이래 최고치다. 해당 지수는 전용면적 95.86㎡ 이하 중형 아파트를 기준으로 산출된다.

지표만 오른 게 아니다. 실제 월세 가격도 체감 상승세가 뚜렷하다. 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 평균 월세는 지난해 1월 134만3000원에서 12월 147만6000원으로 1년 새 13만 원 넘게 올랐다.

지난해 임대차 시장은 전형적인 악순환 구조를 보였다.

전세 물건이 줄자 전셋값이 오르고, 전세자금 마련이 어려워진 세입자들이 월세로 이동하면서 월세 거래가 늘고, 결국 월셋값까지 끌어올리는 흐름이다.

특히 6·27 대책과 10·15 대책 등 정부의 수요 억제책 이후 전세 매물이 빠르게 감소하며 수급 불균형이 심화됐다. 여기에 전세대출 규제까지 겹치면서 자금 여력이 부족한 세입자일수록 월세를 선택할 수밖에 없는 구조가 굳어졌다.

그 결과 임대차 시장에서 월세가 차지하는 비중은 매달 확대되고 있다. 국토교통부 주택 통계에 따르면 2025년 1~11월 전국 주택 월세 거래 비중은 62.7%로, 전년 동기 대비 5.3%포인트 증가했다.

아파트 월세 비중도 같은 기간 47.9%로 3.7%포인트 늘었고, 다세대·연립 등 비아파트의 월세 비중은 76.2%까지 치솟았다. 사실상 ‘전세보다 월세가 기본값’인 시장으로 빠르게 이동 중인 셈이다.

올해도 흐름이 바뀔 가능성은 크지 않다는 전망이 나온다. 입주 물량 감소와 월세 전환 추세가 겹치며 수도권을 중심으로 월세 상승 압력이 이어질 것이란 분석이다.

대한건설정책연구원은 최근 보고서에서 “전세자금 조달 여력이 부족한 수요층을 중심으로 월세 전환이 가속화될 경우, 중·저소득 세입자의 주거비 부담이 일시적 현상을 넘어 구조적으로 고착화될 수 있다”고 경고했다.