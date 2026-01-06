HL D&I한라, 美 ‘CES 2026’ 4개 부문 혁신상 수상

HL D&I한라는 자사가 개발한 골프장 디봇 보수로봇 ‘디봇픽스(DivotFiX)’와 스마트 주거 플랫폼인 ‘터치에이치엘 AI하우스’(TouchHL AI House)‘가 세계 최대 가전, IT 전시회인 ‘CES 2026’에서 혁신상을 수상하고, 이달 6일부터 9일까지 美라스베이거스 CES 행사장에 전시한다고 6일 밝혔다.

HL D&I한라 제공

HL D&I한라의 디봇픽스는 ‘Robotics’와 ‘Advanced Mobility’ 2개 부문에서, 터치에이치엘 AI하우스는 ‘Mobile Devices’와 ‘Smart Home’ 2개 부문에서 혁신상(Innovation Awards Honoree)을 수상했다. 세계 유수의 첨단 기술을 지닌 IT 기업들이 참가하는 CES에서 4개 부문 동시 수상이라는 성과를 거둔 것은 국내 건설 기업으로서 매우 이례적이다.

HL D&I한라의 ‘디봇픽스’는 골프장 페어웨이에 발생한 디봇(잔디 파손 부위)을 자동으로 탐지·보수하는 자율주행 AI 로봇이다. AI 기반 분석을 통해 손상 부위를 정확히 인식하고, 최적의 이동 경로를 스스로 판단해 작업을 수행한다. 야간 무인 운행이 가능해 작업자의 안전을 확보하는 동시에, 운영 시간 제약 없이 필드 관리가 가능하다는 점이 강점이다.

함께 혁신상을 받은 ‘터치에이치엘 AI하우스’는 대화형 AI 월패드 'AI Butler'를 중심으로, AI가 사용자의 생활 패턴과 행동 데이터를 학습하여 온도, 조명, 공기질, 온수, 에너지 소비까지 스스로 최적화하며, 주거환경을 예측하고 능동적으로 제안하는 '지능형 생활 플랫폼'이다. HL D&I한라는 신규 주거브랜드인 ‘EFETE’를 런칭 후 변화하는 소비자 요구에 부응하기 위해 혁신적인 주거 기술 개발에 지속적으로 힘쓰고 있다.

HL D&I한라 관계자는 “금번 CES 2026 혁신상 수상은 HL D&I한라가 그간 축적해온 건설 기술과 AI 역량이 글로벌 무대에서 인정받은 결과”라며 “앞으로도 스마트 건설과 지능형 주거 기술을 통해 차별화된 고객 가치를 지속적으로 창출해 나가겠다”고 말했다.