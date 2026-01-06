브라이언, 음방 감독에게 폭행 당해 ”멱살 잡고 때려…사과도 못받아“

유튜브 채널 '동해물과 백두은혁' 화면 캡처

그룹 플라이투더스카이 브라이언이 신인 시절 음악방송 카메라 감독에게 폭행을 당했다고 고백했다.

지난 5일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 플라이투더스카이 환희와 브라이언이 출연한 영상이 게재됐다. 영상에는 브라이언과 환희가 출연해 데뷔 일화부터 근황까지 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 브라이언은 과거 신인 시절 자료 화면을 보던 중 음악방송 촬영 당시 카메라 감독으로부터 폭력 피해를 당한 적이 있다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

그는 "내가 카메라를 잡고 무대한 적이 있다. (무대 전) 카메라 감독님이 나한테 '브라이언 씨. 생방송 때는 카메라 잡고 랩 하세요'라고 지시했다. 근데 그분이 자신의 윗선 카메라 감독님한테 전달을 안 한 거다"라고 당시 상황을 설명했다.

이어 "그날은 우리 엄마, 아빠가 미국에서 오시는 날이었다. 촬영 딱 끝나고 무대 내려가는데 카메라 감독이 내 멱살을 잡고 '야 이 새X야'하고 때렸다"며 "정말 놀랐다. '나 왜 때리는 거지?', '왜 맞아야 하는 거지?'라고 생각했다. 나중에 알고 보니 내가 멋대로 카메라 잡은 줄 알고 맞은 것"이라고 당시 황당했던 심정을 전했다.

그러면서 "그 사람은 나한테 직접 사과하지 않았다. 결국 나중에 사과했지만, 나한테가 아니라 SM(소속사)에 했다"며 "우리가 신인이었고, 데뷔한 지 6개월밖에 안 됐을 때 일"이라고 덧붙였다.

이에 동해와 은혁이 "환희 형은 그때 뭐 했느냐" "가만히 있었냐"라고 묻자 환희는 "나도 신인일 때라 할 수 있는 게 없었다"고 답했다.

한편 브라이언은 1999년 환희와 함께 플라이투더스카이로 데뷔해 'Sea of Love', 'Missing You' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 현재 방송인, 쇼호스트 등으로 활동 중이며 유튜브를 통해 팬들과 소통하고 있다.