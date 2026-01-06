하나카드, NH농협카드 4-1 완파…PBA 팀리그 1위 수성

프로당구(PBA) 팀리그 하나카드가 외국인 선수들의 맹활약에 힘입어 정규리그 종합 1위를 굳게 지켰다.

하나카드는 5일 오후 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025∼2026 5라운드 3일 차 경기에서 NH농협카드를 세트 점수 4-1로 제압했다. 승점 3을 더한 하나카드(26승 13패·승점 76)는 이날 하이원리조트에 3-4로 덜미를 잡힌 2위 SK렌터카(24승 15패·승점 74)와 격차를 승점 2로 벌렸다.

하나카드 응우옌쿠옥응우엔. PBA 제공

하나카드는 1세트 남자 복식에 나선 무라트 나지 초클루(튀르키예)와 응우옌꾸옥응우옌(베트남)이 1이닝 만에 11점을 모두 몰아치는 '퍼펙트큐'를 합작해 11-0으로 기선을 제압했다.

2세트 여자 복식에서도 김가영-사카이 아야코(일본)가 2이닝 만에 9-0 완승했다. 하나카드는 3세트를 내줬으나 4세트 혼합 복식에서 초클루-사카이가 9-2로 승리해 승기를 잡았고, 5세트 남자 단식에서 응우옌꾸옥응우옌이 조재호를 11-6으로 눌러 경기를 끝냈다. 이날 하나카드 외국인 선수 삼총사는 출전한 모든 세트에서 승리하며 각각 2승씩을 챙겼다.

우리금융캐피탈은 웰컴저축은행을 4-2로 꺾고 2승 1패, 승점 7로 5라운드 단독 선두로 올라섰다. 다비드 사파타(스페인)가 1세트와 3세트, 스롱 피아비(캄보디아)가 2세트와 6세트를 책임지며 팀 승리를 쌍끌이했다. 하이원리조트는 5라운드 3연승을 달렸고, 에스와이는 하림을 4-1로 물리쳤다. 휴온스는 크라운해태를 4-2로 제압해 2연패 뒤 5라운드 첫 승을 거뒀다.