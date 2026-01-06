세계일보
유지태 “어렸을 때 약 잘못 먹어”…조폭에게 인사받은 사연

입력 : 2026-01-06 10:40:46
수정 : 2026-01-06 10:42:28
최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
배우 유지태가 영화 촬영 도중 실제 조직폭력배로 오해받았던 에피소드를 공개했다.

 

유지태는 5일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형’에 출연해 자신의 체중 변화와 관련된 과거를 밝혔다.

 

그는 초등학교 시절을 떠올리며 “어릴 때 피부병약을 잘못 먹었다. 당시 의사 선생님이 잘못 처방해주셨다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘짠한형’ 캡처

이어 “스테로이드가 포함된 약을 처방받았는데, 그 약을 먹고 나서 부작용으로 몸이 급격하게 비대해졌다”며 “인터넷 보면 둥글둥글하던 시절 사진이 있는데 그때 체중이 65㎏까지 나갔다”고 설명했다.

 

작품을 위해 체중을 늘렸던 경험도 언급했다. 유지태는 디즈니플러스 시리즈 ‘비질란테’ 촬영 당시를 회상하며 “캐릭터를 위해 체중을 105㎏까지 증량했다”고 밝혔다. 진행자 정호철이 “지나가다가 실제 조직폭력배로 오해받았다는 이야기가 있더라”고 언급하자, 유지태는 “마스크까지 쓰고 있으니까 진짜 그쪽 일을 하는 줄 알았던 것 같다”고 답했다.

 

그는 “작업실에 가는 길에 문신한 사람들이 ‘형님, 안녕하십니까’라고 인사를 했다”며 “아무 말도 안 하고 ‘응’ 하고 인사만 한 뒤 자리를 피했다”고 당시 상황을 전했다.

유튜브 채널 ‘짠한형’ 캡처

유지태는 이같은 오해가 처음이 아니었다고 말했다. 그는 “영화 ‘뚝방전설’ 촬영 때 몸에 화상 자국 분장을 한 채 대전의 한 사우나에 갔는데, 깡패 형님들이 와서 ‘너 누군데 여기 온 겨?’라고 하더라”며 “영화배우라고 하니까 같이 사진을 찍자고 했다”고 전했다.

 

유지태는 “주로 영화에서 강한 캐릭터를 맡다 보니 생기는 일인 것 같다”고 덧붙였다.

최승우 기자

