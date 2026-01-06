정청래, '공천헌금 의혹'에 "시스템 아닌 휴먼 에러에 가까워"

"이혜훈, 반성·사과 철저히 하고 화이팅하시길"…2차 특검 미진시 추가특검 시사

더불어민주당 정청래 대표는 6일 김병기 전 원내대표, 무소속 강선우 의원 등을 둘러싼 '공천헌금 의혹'에 대해 "'시스템 에러'라기보다는 '휴먼 에러'에 가깝다"고 말했다.



2020년 총선 및 2022년 지방선거 공천 과정에서 불거진 금품수수 의혹은 '개인의 일탈'일 뿐 당내 공천 시스템 문제가 아니라는 기존 입장을 재확인한 것이다.

더불어민주당 정청래 대표. 연합뉴스

정 대표는 이날 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' 유튜브 방송에 출연해 "이번에 저도 상당히 당황스러웠다. '이런 일이 있을 수 있나'라는 생각이 들었다"며 "이 외 다른 일은 없다고 믿고 있고, 없을 것이라고 본다"고 언급했다.



이번 일을 계기로 한 전수조사 가능성에는 선을 그었다.



그는 "저희가 예상해서 (전수조사를) 할 순 없다. 이런 일이 발붙이지 못하도록 발본색원, 원천봉쇄하는 일밖에 없다"고 강조했다.



기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 의원에 대해선 "제가 이 후보자라면 잘못한 말·행동에 대해 반성과 사과를 철저히 하고, 낮은 자세로 임하고, 기획예산처 장관으로서 비전과 이재명 대통령의 국정철학을 잘 맞추겠다고 어필할 것"이라고 말했다.



청문회 통과 전망을 묻자 "청문회 날 지켜봐야 되겠다. (이렇게) 어필하면 (청문회를) 넘지 않을까 생각한다"며 "이 대통령 결정에 대해 (민주당 지지층도) 다 마음에 들 수는 없지만, 대통령 결정이 잘 된 결정이 되도록 도와줘야 한다"고 했다.



그러면서 "이 전 의원 입장에서는 (국민의힘이) 즉각 제명하고 비난하다 보니 국민의힘 쪽으로는 갈 수도 없다. 이쪽(민주당)에서 더 잘해야 한다. 화이팅하시기를 바란다"고 덧붙였다.



민주당이 추진 중인 2차 종합특검에서 나아가 추가 특검 가능성도 시사했다.



그는 "도대체 비상계엄 내란에 도대체 누가 왜, 거기에 김건희 씨가 연루된 것 아닌가 의심이 든다. 이런 부분에 대해 갈 데까지 가보자, 끝날 때까지 끝난 것이 아니라는 입장"이라며 "2차 종합특검이 미진하면 '총정리 특검'도 필요하지 않나"라고 말했다.



6월 지방선거와 관련해선 '억울한 컷오프'를 방지하기 위해 사실상 '100% 경선'을 실시하겠다는 방침을 강조했다.



가령 1차 예비 경선에서 후보자가 10명이 나오더라도 A·B조로 나눠 권리당원 100% 경선을 치른 뒤 2차 본경선에서 권리당원 50%·일반 국민 50%의 경선을 치르겠다는 구상이라고 정 대표는 설명했다.



그는 "본경선에서 경쟁력 있는 후보를 뽑기 위해 과반 득표자를 뽑고, 선호투표까지 할 것"이라며 "서울시장 후보의 경우 권리당원에게 누가 소구력이 있고, 어떻게 어필하는지에 따라 (현재의) 순위 판도가 달라질 수 있다"고 말했다.



지지층이 겹치는 조국혁신당과의 지방선거 경쟁에 대해선 "같이 하면 더 좋겠지만, 혁신당이 '같이하기보다는 따로 하자'고 하면 응수해줄 수밖에 없다. 민주당의 압승을 위해 노력하겠다"고 언급했다.



1인1표제 등 자신이 추진하는 당헌·당규 개정안이 '당 대표 연임 포석'이라는 시각에 대해서도 해명했다.



정 대표는 "며칠 전 성남공항에서 이 대통령께서 '당 대표 하시는 게 힘드시죠'라고 하길래 '대통령님이 당 대표를 할 때보다 덜 힘들어요'라고 대답했다"며 "그땐 맨날 코 앞에서 '사퇴하라'는 걸 지켜봤기 때문에 (저는) 괜찮다"고 말했다.



이어 "그런데 제가 피고발인처럼 '피오해자'가 되더라. 말하지 않아도, 말을 해도 항상 오해받아서 (제 의도의) 50%가 깎이게 된다"고 덧붙였다.

<연합>