에일리, 2세 위한 시술 후 병실 보고 "눈물이 뚝뚝"… 무슨 일?

에일리가 시험관 시술을 준비하는 과정을 공개했다. 에일리 인스타그램 캡처

가수 에일리가 시험관 시술을 준비하는 과정을 공개했다.

지난 4일 유튜브 채널 ‘일리네 결혼일기’에는 ‘엄마아빠가 되기 위한 첫해의 시작 | 나팔관 조영술, 2026 카운트다운, 청계산 등’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 에일리는 남편 최시훈과 함께 산부인과에 가는 과정을 공개하며 “너무 긴장돼서 똑같은 게임을 계속하고 있다. 아프다고 하니까 무섭다”라면서 시험관 시술을 받기 전 설레지만 두려운 마음을 드러냈다.

시험관 시술 전 긴장한 에일리. 유튜브 채널 '일리네 결혼일기' 영상 캡처

또, 아직 찾아오지 않았지만 미리 준비해 둔 아기의 태명 ‘코코’를 공개하기도 했다. 병원에 도착해서도 무서운 마음을 내비치던 에일리는 시술을 받으러 들어갔고, 최시훈은 그런 에일리를 걱정스러운 마음으로 바라보았다.

식사 자리에서 에일리는 “시술실에 들어가자마자 처음 본 장면은, 예비 엄마 분들이 이제 병실 침대에 이렇게 막 누워 계시더라”라면서 “누구는 엄청 고통스러워하고 계시고, 누구는 아예 마취가 안 깨서 누워 계시고, 나도 이제 나팔관 뚫고 (시작)하는데 너무 아픈 거다”라고 털어놓았다.

고통스러운 과정을 견디고 시험관 시술을 마친 에일리. 유튜브 채널 '일리네 결혼일기' 영상 캡처

에일리는 “참아가면서 하는데 처음에 들어가기 직전에 들었던 그 말이 나는 더 무서웠어”라면서 “‘너무 아프면 참지 말고 얘기하세요’, 참다가 기절하는 분들도 있다는 거다”라며 두려움에 떨었던 당시의 상황을 이야기했다.

그러면서 “시술 후 10분 정도 누워 있으라고 했는데 들어갈 때 봤던 예비 산모들의 모습이 계속 떠오르더라”라면서 “다들 정말 너무 간절해서 이렇게 힘들고 고통스러운 과정을 견디며 아이를 기다리는구나 싶어 눈물이 뚝뚝 났다”고 말했다.

에일리의 새해 소원. 유튜브 채널 '일리네 결혼일기' 영상 캡처

이어 “모두 꼭 좋은 결과가 있었으면 좋겠다는 마음에 같이 울었다”고 말하면서 눈물을 보여 뭉클함을 자아냈다.

한편, 에일리와 최시훈은 새해를 맞아 버킷리스트 중 하나인 청계산 등산에 나서기도 했다. 정상에 도착한 두 사람은 “건강한 아기 천사가 찾아오게 해주세요”라고 소원을 빌며 2세에 대한 간절한 마음을 드러내 많은 네티즌들의 응원을 받았다.