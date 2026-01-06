호카(HOKA) 총판 대표, 하청업체 직원 폭행 논란…“원만한 해결 이행”

하청업체 부당 행위에 관한 대응이라는 입장

유명 러닝화 ‘호카(HOKA)’의 국내 총판사 대표 측이 최근 불거진 하청업체 직원 폭행 논란에 사과했다. 조이웍스앤코 공식 홈페이지 캡처

유명 러닝화 ‘호카(HOKA)’의 국내 총판사 대표 측이 최근 불거진 하청업체 직원 폭행 논란에 사과했다.

6일 관련 업계에 따르면 조이웍스앤코는 전날 공식 홈페이지에 올린 글에서 “당사 대주주인 주식회사 조이웍스와 조성환 대표에 관한 최근 보도로 많은 분들께 심려를 끼쳐드려 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “어떠한 사유로도 물리적 충돌은 정당화될 수 없는바 조성환 대표와 조이웍스는 물론, 조이웍스앤코 역시 사안의 중대함을 무겁게 인식하고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “사건 당사자에게 사과의 뜻을 전함과 동시에 원만한 해결을 위한 협의 절차를 포함, 필요한 제반 조치를 책임 있게 이행하겠다”며 “사회적 물의를 야기한 점에 대해서도 깊이 반성하고 있다”고 했다.

‘호카’의 국내 총판사인 조이웍스앤코의 조성환 대표는 최근 하청업체 관계자들을 폭행한 사실이 드러나 논란에 휩싸였다.

피해자들이 갈비뼈 골절과 뇌진탕 증세 등 전치 진단을 받은 것으로 전해진 가운데, 조 대표 측은 하청업체의 부당한 행위에 대응하는 과정에서 발생한 ‘쌍방 폭행’이라는 입장이다.

조이웍스앤코는 “본 사안이 갖는 사회적 책임의 무게를 깊이 인식하고 있다”며 “이번 일로 걱정을 끼쳐드린 모든 분께 다시 한번 깊이 사과드린다”고 전했다.