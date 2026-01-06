문가영, 주연작 글로벌 OTT 순위 살펴보니… 이 작품, 아직도?

문가영의 주연작들이 글로벌 OTT 플랫폼에서 연이어 성과를 내고 있다. 피크제이 엔터테인먼트 제공

배우 문가영의 주연작들이 글로벌 OTT 플랫폼에서 연이어 성과를 내며 확실한 존재감을 각인시키고 있다.

글로벌 OTT 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)와 일본 메이저 스트리머 유넥스트(U-NEXT)가 발표한 ‘2025년 인기 한국 드라마’ 리스트에 문가영 주연의 ‘그놈은 흑염룡’과 ‘서초동’이 나란히 이름을 올렸다.

라쿠텐 비키는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미주·유럽·오세아니아 등 해외 전역에서 서비스된 한국 드라마 중 가장 많은 사랑을 받은 6편을 공개했다. 이 가운데 ‘그놈은 흑염룡’과 ‘서초동’이 함께 선정됐다.

배우 문가영. 피크제이 엔터테인먼트 제공

특히 유넥스트가 공개한 높은 조회수를 기록한 2025년 한국 드라마 랭킹에서 ‘그놈은 흑염룡’이 1위, ‘서초동’이 2위를 기록하며 단일 배우의 작품이 상위권을 동시 석권하는 의미 있는 성과를 보여줬다.

(**집계 기간: 2025.1.1~11.10 / 2025년 1월 이후 U-NEXT에서 서비스된 한국 드라마 대상, 시청자 수 기준)

여기에 2020년 방영작 ‘여신강림’ 역시 유넥스트의 2025년 화제작 리스트에 포함되며, 시간이 지나도 꾸준히 사랑받는 콘텐츠로 자리 잡았음을 입증했다.

‘그놈은 흑염룡’과 ‘서초동’ 두 작품은 공개 당시에도 국내외에서 뚜렷한 성과를 남긴 바 있다.

라쿠텐 비키와 유넥스트에서 뚜렷한 존재감을 드러낸 문가영의 주연작. Rakuten Viki 캡처, U-NEXT 캡처

‘그놈은 흑염룡’은 전 회차(12부작) 동안 케이블·종편 포함 2049 타깃 시청률 동시간대 1위를 기록했으며 공개 1주 만에 라쿠텐 비키 136개 국가 및 지역 1위, 유넥스트 한국·아시아 드라마 카테고리 1위, 메인 차트 2위에 오르며 폭발적인 반응을 얻었다.

‘서초동’ 역시 라쿠텐 비키 150개 국가·지역 톱5, 유넥스트 드라마 차트 1위, 메인 차트 3위를 기록했으며, tvN Asia 기준으로는 2025년 방영된 tvN 드라마 중 최고 성과를 달성했다.

작품의 인기에 힘입어 문가영과 이종석은 쿠알라룸푸르에서 열린 ‘스타 투어’를 통해 약 2만 명의 현지 팬들과 직접 만나는 자리를 가지며 글로벌 K-드라마 열풍을 실감케 했다.

다양한 장르를 소화해내며 존재감을 각인시키는 문가영. 피크제이 엔터테인먼트 제공

이처럼 문가영은 로맨틱 코미디부터 멜로, 성장 서사까지 장르를 넘나들며 작품마다 설득력 있는 캐릭터를 완성해 국내외 시청자들과 작품을 통해 소통하며 큰 사랑을 받고 있다.

안정적인 연기력과 섬세한 감정 표현, 작품과 인물이 자연스럽게 어우러지는 케미스트리는 국내를 넘어 글로벌 시청자들 사이에서도 꾸준히 회자되고 있다.

한편, 문가영은 브라운관을 넘어 스크린에서도 활약을 이어가고 있다.

영화 ‘만약에 우리’를 통해 관객과 만나고 있는 그는 기존 이미지와는 또 다른 결의 연기 변신과 섬세하게 다루는 감정 표현에 호평이 이어지고 있다.

개봉 6일 차에 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망 집계 기준 누적 관객수 54만명을 기록하며 관객들의 발길을 끌어모으고 있다.

매 작품 자신만의 색으로 필모그래피를 확장해가고 있는 문가영의 행보에 더욱 기대가 모인다.