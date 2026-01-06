‘서울시장 출마’ 與 김영배 “전장연과 지하철 출근길 시위 잠정중단 합의”

올해 6월 서울시장 선거 출마를 선언한 더불어민주당 김영배 의원은 6일 “전장연과 지하철 출근길 시위 잠정중단을 합의했다”고 밝혔다.
김 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 “오늘 아침 혜화역 전장연 시위 현장에 다녀왔다”며 “전장연과 앞으로 지방선거 끝나는 6월초까지 지하철 출근길 시위를 중단하고 논의테이블을 만들기로 합의했다”고 했다.
김 의원은 “오전 9시에 지하철을 이용하는 서울 시민들은 사회적 강자가 아니다”라며 “제 때 병원을 찾아야 하는 적잖은 환자들 역시 4호선을 이용한다”고 말했다. 이어 “전장연은 지하철역에서 오세훈 서울시장을 규탄하고 있지만, 거기에 오세훈 시장은 없다”며 “장애인 권리 예산 관련 대화를 할 수 있는 논의 테이블도 없다”고 밝혔다.
그는 “아무 힘도 없고, 책임도 없고, 잘못도 없는 우리의 이웃들이 시말서를 쓰고 징계를 당하고 불이익을 받을수도 있는 상황에서도 정작 장애인 당사자들의 목소리를 들어야 할 서울시장은 관용차 뒷좌석에 앉아 편안히 청사로 향하고 있을 것”이라고 썼다.
김 의원은 “서울시장이 되겠다고 나선 정치인으로서 그리고 여당의 국회의원으로서 제가 한 번 노력해보려 한다”며 “서울시민들의 겪는 불편도 해결하고, 장애인들의 목소리도 제대로 정치권에서 논의되도록 하겠다”고 말했다.