BTS로 꾸며진 세종문화회관…“뉴욕, 도쿄, 런던 등 전 세계 주요 도시로 옥외 광고 확장할 계획”

3월 정규 5집으로 돌아오는 글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)이 서울 세종문화회관에 진행된 홍보 활동을 통해 완전체 컴백의 신호탄을 쏘아 올렸다.

6일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 전날 세종문화회관 중앙 계단은 BTS 5집의 로고, 발매 일자, 팀명을 이용해 꾸며졌다.

빅히트 뮤직은 “BTS는 한국에서 시작해 전 세계를 무대로 활동하는 팀으로 성장했다”며 “오랜만에 완전체로 컴백하는 만큼 이들의 문화적 뿌리인 한국, 그것도 서울 한복판에서 오프라인 프로모션을 개최했다“고 밝혔다.

이어 “뉴욕, 도쿄, 런던 등 전 세계 주요 도시로 옥외 광고를 확장할 계획”이라고 설명했다.

세종문화회관 계단 상단에는 신보 로고 조형물도 설치돼 관심을 끌었다.

해당 로고는 최근 BTS가 전 세계 아미(ARMY.팬덤명)에서 발송한 친필 편지를 통해 최초 공개된 바 있다.

방탄소년단은 3월 20일 ‘지금의 방탄소년단’을 담은 정규 5집을 발표하고 대규모 월드투어에 나선다.

완전체 컴백은 3년 9개여월 만이다.

신보에는 총 14곡이 수록된다.