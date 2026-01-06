"결혼했더니 이름 잃었다" 백지영 남편 정석원, 무슨 일?

정석원이 백지영의 유명세에 이름을 잃었지만 자랑스럽다고 밝혔다. 백지영

배우 정석원이 아내인 가수 백지영과의 결혼에 대해 현재는 자랑스럽게 생각하고 있다고 밝혔다.

백지영은 지난 3일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘새해 첫날부터 50살 된 백지영 놀리며 요리하는 정석원과 딸 하임이’라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 백지영은 딸 하임에게 “유튜브라는 게 어떤거 같냐”며 “얼굴 오픈하면 어떨 거 같냐”고 물었다. 하임은 “피곤해”라고 답했다.

백지영은 수긍하면서 얼굴 공개 시 “어우 진짜 너 백지영 딸이지, 정석원 딸이지?”라고 예상되는 주변 반응을 흉내냈다.

정석원은 자신의 사례를 언급했다. “너 이름이 없어진다는 걸 아빠가 설명해주겠다. 아빠 이름도 없어졌다”고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 “어 백지영남편?”, “정원석이다”, “정석현이다”고 재현했다. 또 “너의 이름은 없어지고 백지영 딸이라고 불릴 수 있어. 엄마(백지영) 파워가 너무 세서”라고 설명했다.

이름이 없어져 서운한가에 대한 제작진의 질문에 정석원은 “옛날엔 의식을 했는데 지금은 영광이죠. 탑스타 우리 지천명씨 남편으로서. 너무 자랑스럽다”라고 애정을 드러냈다.

한편 백지영은 9세 연하인 정석원과 2013년 결혼했으며, 2017년 5월 딸 하임을 출산했다.