경북도, 지역혁신중심 대학지원체계에 3000억원 투입한다

경북도는 올해 경북 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)에 총 3000억원 이상을 투자한다고 6일 밝혔다. 지역과 대학이 함께 성장하는 혁신 생태계를 조성하기 위해서다.

도의 RISE는 지난해부터 2029년까지 5년간 총 1조5000억원 이상을 투입하는 전국 광역자치단체 중 최대 규모의 대학 지원 체계다. 지자체가 주도해 대학 지원과 인재 양성, 산업 연계, 지역 정주를 하나의 흐름으로 설계하고 운영하는 것이 핵심이다.

도는 올해 경북형 글로컬대학과 메가버스티 연합대학을 추진한다. 경북형 글로컬대학은 글로컬대학30에는 탈락했으나 미래 산업에 대응할 수 있는 교육혁신 의지를 가진 대학을 선정해 육성하고 지원한다. 인공지능(AI) 인재 양성과 미래 수요 전략산업을 중심축으로 대학을 선정한다.

연간 90억원을 투입하는 메가버스티 연합대학은 도내 대학이 함께 자원을 공유하며 상생하는 연합모델이다. 각 대학의 특성화 역량에 집중한다. 경북형 모빌리티혁신대학은 경북 산업체 수요를 반영해 미래차 혁신부품과 친환경 배터리 등 학교별 특화 분야의 인재를 양성한다.

여기에 신한국인 양성 1000은 유기적인 지역 협력을 바탕으로 글로벌 인재를 양성해 외국인 유학생의 교육과 생활은 물론 취·창업과 행정까지 종합 지원해 지역 경제 활성화를 이끈다.

도는 올해를 기점으로 RISE 체계를 한 단계 더 도약시킨다는 방침이다. 글로컬대학30로 선정된 포항공대와 국립경국대, 대구한의대, 한동대를 중심으로 대학과 지자체 간의 소통과 협력을 늘리고 추진 상황을 점검해 역량을 강화한다.

이상수 도 지방시대정책국장은 “경북의 RISE는 단순한 대학지원 예산 확대가 아니라 대학과 지역이 함께 미래를 설계하는 실질적 전환점”이라며 “전국 최대 규모의 투자와 과감한 혁신을 통해 인재가 떠나지 않고 머무는 경북을 만들겠다”고 말했다.