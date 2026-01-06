"말띠는 1+1"… 레고랜드, 말의 해 맞아 특별 이벤트

레고랜드 코리아 리조트가 2026년 말띠의 해를 맞아 새해를 더욱 특별하게 기념할 수 있도록 ‘1+1이란 말이야 프로모션’을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 프로모션은 불의 기운이 두 배로 강한 ‘붉은 말의 해’ 시작에 힘차게 도약하자는 의미를 담아 2명이 함께할 수 있도록 기획됐다. 3월 15일까지 2달간 이어진다.

레고랜드 전경. 레고랜드 제공

이 기간 레고랜드를 찾은 1954년, 1966년, 1978년, 1990년, 2002년, 2014년에 출생한 모든 말띠 방문객이라면 동반 1인에 대해 무료입장 혜택을 받을 수 있다.

이용 방법은 현장 매표소에서 주민등록증, 운전면허증 등 출생 연도를 확인할 수 있는 증빙 자료를 제시한 후 동절기 1일 이용권(4만원)을 구매하면 즉시 혜택이 적용된다.

방문객들은 한 장의 입장권으로 두 명이 함께 테마파크를 이용하며 새해의 즐거움을 더욱 뜻깊게 공유할 수 있다.

레고랜드 코리아 관계자는 “말처럼 힘차게 시작하는 2026년 새로운 출발을 응원하고 함께하기 위해 특별한 혜택을 준비했다”며, “레고랜드에서 가족, 친구, 연인과 함께 가벼운 발걸음으로 행복한 추억을 만드시길 바란다”고 전했다.