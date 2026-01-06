‘은퇴 선언’ 임재범, 마지막 공개 신곡 내놔

정규앨범 8집 발표 전 공개

5월까지 40주년 전국투어

올해 데뷔 40주년 전국투어를 끝으로 은퇴를 선언한 가수 임재범이 6일 신곡 ‘라이프 이즈 어 드라마(Life is a Drama)’를 발표했다. 정규앨범 8집 발표에 앞서 대중에게 선보이는 마지막 공개 신곡이다.

소속사 블루씨드엔터테인먼트는 6일 “‘라이프 이즈 어 드라마’는 인생을 하나의 드라마에 비유하며, 끝을 단정 짓기보다 계속해서 써 내려가야 할 과정으로 바라보는 시선을 담은 곡”이라며 “반복되는 좌절과 제자리걸음처럼 느껴지는 순간 속에서도, 이미 수없이 넘어지고 다시 일어섰던 지난 시간을 증거 삼아 앞으로 나아가려는 마음을 노래했다”고 설명했다.



스타 작사가 김이나가 이 곡의 노랫말을 썼다. ‘돈트 유 센드 미 굿바이(Don’t you send me goodbye) / 끝을 말하지 마’, ‘넌 이미 이보다 큰 걸 이겨냈던 적이 있어’, ‘무너지는 벽의 뒤에 새 길을 봐’ 등의 가사가 희망의 메시지를 전한다.



블루씨드는 “이미 더 큰 시련을 이겨낸 스스로에 대한 믿음을 바탕으로, 좌절과 반복 속에서도 길은 다시 열린다는 메시지를 담담하지만 분명하게 전한다”고 덧붙였다.



임재범은 17∼18일 서울 올림픽공원 케이스포돔(KSPO DOME)을 비롯해 5월까지 수원, 일산, 광주 등지에서 데뷔 40주년 전국투어 ‘나는 임재범이다’를 연다.