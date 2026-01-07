세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

성남시, 남욱 은닉재산 1000억 추가 확인

입력 : 2026-01-07 06:00:00
수정 : 2026-01-06 19:06:35
폰트 크게 폰트 작게
성남=오상도 기자 sdoh@segye.com
구글 네이버 유튜브
법원 진술서 통해 추징보전 파악
부동산도 확인 가압류 신청 예정

경기 성남시가 대장동 개발 민간업체 대주주인 남욱 변호사의 숨겨진 자산 1000억원가량을 추가 확인하고 가압류를 추진한다고 6일 밝혔다.

시는 최근 남 변호사의 차명 재산으로 판단되는 천화동인 4호(현 엔에스제이홀딩스)를 상대로 300억원 규모의 예금채권 가압류와 관련해 금융기관이 법원에 제출한 진술서를 확인하던 중 검찰이 해당 계좌에 1010억원 상당의 추징보전 조처를 해둔 사실을 파악했다. 아울러 남 변호사 소유의 서울 강동구 소재 부동산에 대해서도 검찰이 1000억원 상당으로 평가해 추징보전 조처를 한 사실을 확인했다.

남욱 변호사. 공동취재사진

이에 따라 성남시는 해당 엔에스제이홀딩스 계좌에 대해 이미 인용 결정을 받은 300억원 외에 700여억원을 추가해 1000억원 상당으로 가압류 가액을 확대하고 강동구의 부동산도 권리관계를 따져본 뒤 가액을 산정해 가압류를 신청할 방침이다. 이 중 강동구에 있는 오피스텔 11호는 검찰이 1000억원으로 가액을 설정한 것과 달리 이미 5호 이상이 경매로 넘어간 상태로 알려졌다.

앞서 성남도시개발공사는 지난해 12월 남 변호사를 비롯해 김만배·정영학·유동규 등 민간업자 4명을 상대로 14건의 가압류·가처분을 신청해 12건(5173억원)이 인용됐으며 항고 1건(400억원), 미결정 1건(5억원)이 남아 있다.

시는 남 변호사의 차명 재산을 뒤늦게 파악한 건 정보 접근이 어려웠기 때문이라고 설명했다. 시는 최근 남 변호사 관련 법인이 소유한 서울 강남구 역삼동 용지에 대해서도 가압류를 신청했으나 서울남부지법은 검찰이 이미 추징보전을 했다는 이유로 이를 지난달 16일 기각했다. 시는 즉각 불복해 지난달 19일 항고했다.

시 관계자는 “26만쪽에 달하는 형사 기록을 등사·열람해 검찰이 알려주지 않은 은닉 재산들을 찾아냈다”며 “은닉 재산 추적과 전방위 가압류 조치를 이어가겠다”고 말했다.

오상도 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지