360도 관절로 행동 자유자재… ‘휴머노이드’ 선도 시동 [CES 2026]

현대차그룹 ‘아틀라스’ 최초 공개



자재 취급·조립 등 산업용 로봇

대부분 작업 하루 내 학습 가능

구글 AI ‘제미나이’와 협력 나서

2028년부터 순차적 투입 계획

현대자동차그룹의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션 센터에서 모습을 드러냈다. 성인 남성만 한 크기의 아틀라스 연구형 모델이 360도 회전하는 관절을 자랑하듯 무대 위에서 눕고, 걷고, 손을 흔들자 관객석에서 환호가 터져 나왔다.



현대차그룹은 CES 개막을 하루 앞둔 이날 ‘실험실을 넘어 삶으로’를 주제로 미디어 데이를 열고 인공지능(AI) 로보틱스 전략과 함께 아틀라스를 최초로 공개했다. 인간과 로봇이 협력하는 로보틱스 생태계를 구축하며 모빌리티를 넘어 본격적으로 ‘피지컬 AI’ 분야를 선도하겠다는 구상이다.

5일(현지 시간) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션 센터에서 열린 CES 2026 현대차그룹 미디어데이에서 보스턴다이나믹스 '차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델'이 공개되고 있다. 현대차그룹 제공

특히 현대차그룹은 구글과 손잡고 휴머노이드 기술 개발에 박차를 가한다. 아틀라스와 생성형 AI ‘제미나이’가 만나는 셈이다. 캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 총괄은 “고도로 지능화된 로봇의 뇌는 고성능의 로봇 몸체와 결합할 때 가장 강력해진다”면서 “최첨단 AI 모델을 아틀라스와 통합해 범용 휴머노이드 로봇의 가능성을 실현하는 세계 최고의 로봇 기반 모델을 개발하는 것이 목표”라고 설명했다. 현대차그룹은 로보틱스 계열사인 보스턴다이내믹스와 구글 딥마인드와 전략적 파트너십을 발표했다.



현대차그룹이 구상한 AI 로보틱스 생태계의 핵심은 아틀라스다. 함께 공개된 개발형 모델은 자재 취급부터 정밀 조립까지 다양한 작업을 수행할 수 있는 산업용 로봇이다. 대부분 작업을 하루 안에 학습 가능하고 스스로 배터리를 교체한다. 완전히 회전할 수 있는 관절, 촉각 센서를 갖춘 손, 360도 카메라, 최대 50㎏을 들 수 있는 힘, -20∼40도 환경에서도 문제없는 내구성과 방수 기능도 갖추고 있다. 로버트 플레이터 보스턴다이내믹스 최고경영자(CEO)는 “저희는 아틀라스를 ‘슈퍼 휴먼’이라고 생각한다”며 “인간보다 강력하고 다양한 움직임을 가지고 있다”고 말했다.



피지컬 AI 산업 본격 확장에 나선 현대차그룹은 아틀라스 개발형 모델을 대량 생산해 산업 현장에 대규모로 투입하겠다는 구상이다. 로봇은 피로도가 높고 위험한 작업을 주로 담당하고, 인간은 로봇이 잘 작동할 수 있도록 학습·관리하면서 고부가가치 업무에 집중하는 협업 구조를 구축하는 것이 목표다.



현대차그룹은 2028년부터 ‘현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카’(HMGMA) 등의 부품 분류 공정에 아틀라스를 투입하고, 2030년부터는 부품 조립까지 작업 범위를 넓힐 예정이다. 또 방대한 데이터를 학습하기 위한 ‘로봇 메타플랜트 응용센터’(RMAC)를 올해 미국에 설립한다.



현대차그룹은 AI 로보틱스 상용화를 위해 그룹사 역량을 결집한 통합 생태계 구축에도 속도를 낸다. 2028년까지 연간 3만대의 로봇을 생산할 수 있는 시스템을 갖출 계획이다. 비용 부담을 낮추기 위해 로봇을 직접 구매하지 않고 구독료나 사용료를 지불하는 방식의 ‘원스톱 RaaS’ 서비스도 도입한다.