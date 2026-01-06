김윤덕 “K건설, 美수주 확대… 비자문제 해결 노력”

암모니아 플랜트 착공 행사 참석

美에너지 부장관 면담 협력 약속

한국 정부 정책 펀드와 미국 에너지부(DOE) 지원을 받는 미국 인디애나주 친환경 암모니아 플랜트 착공 기념행사에 양국 정부 관계자들이 참석해 협력 확대를 약속했다.



김윤덕 국토교통부 장관은 5일(현지시간) 미국 워싱턴 한 호텔에서 열린 행사에 참석해 “한·미 양측의 정책금융과 민간 기업이 함께 이뤄낸 값진 성과”라고 강조했다. 이번 프로젝트는 미 인디애나주 웨스트테레호트 지역에 연간 50만t의 암모니아를 생산하고, 167만t의 이산화탄소를 포집하는 능력을 갖춘 친환경 암모니아 시설을 건설하는 사업이다. 삼성 E&A가 미국 ‘와바시 밸리 리소스’와 함께 수주했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 5일(현지시간) 워싱턴에서 열린 인디애나주 암모니아 플랜트 착공 기념행사에서 축사하고 있다. 국토교통부 제공

김 장관은 “미국은 안정적 비료 공급을 확보하고 지역사회는 새로운 일자리를 얻게 될 것”이라며 “우리 기업은 북미 에너지 시장에 한 걸음 더 다가갈 수 있게 됐다”고 강조했다. 제임스 패트릭 댄리 미 에너지부 부장관은 “한국의 엔지니어와 건설사들이 가진 재능과 노하우는 세계 최고 수준이며, 미국은 한국과 협력할 기회를 최대한 많이 찾고자 한다”고 밝혔다.



김 장관은 행사 전 한국 특파원단과 가진 간담회에서 “우리나라 기업이 미국에서 건설 수주를 많이 하고 있다”며 “여러 구체적인 것을 정부가 지원하고 협조할 시스템이 있어야겠다고 생각했다”고 말했다. 특히 그는 전문 인력들의 미국 체류 비자 문제를 해결할 수 있도록 노력하겠다고 강조했다.