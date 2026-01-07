사라질뻔한 ‘임정’ 청사 삼성이 살렸다

33년전 ‘숭산 프로젝트’ 재조명

中 진출 앞둔 삼성물산 복원 추진

이주비 지원·가구 등 수집 재현

1993년 준공식 김구 아들 등 참석

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이 대한민국 임시정부(임정) 청사를 찾는 가운데 33년 전 청사 복원을 추진한 ‘숭산(嵩山) 프로젝트’가 다시 조명되고 있다.



6일 재계에 따르면 중국과 정식 수교(1992년 8월) 이전인 1990년부터 중국 시장 진출을 준비하던 삼성물산은 상하이 임시정부 청사가 흔적마저 사라질 위기에 처한 것을 알고 복원사업을 추진하기로 결정했다.

상하이 대한민국 임시정부 청사 외관. 왼쪽부터 복원직후(1993년), 최근 모습. 삼성전자 제공

해당 청사는 1926년 7월부터 임정이 항저우로 옮겨간 1932년 4월까지 약 6년간 임시정부의 심장부 역할을 했던 곳이다. 그러나 이후 오랫동안 민가로 방치되면서 원형을 알아보기 힘들 정도로 심각하게 훼손됐다.



마침 당시 상하이 출장을 다녀온 삼성물산 유통본부 영업담당 이재청 부장은 회사가 문화사업 확대를 위한 ‘이벤트 현상공모’를 하자 ‘임정 청사 복원 건’을 제안했고 대상으로 선정됐다. 이후 복원사업은 본사 경영회의를 통과하며 ‘숭산 프로젝트’로 명명됐다. 한국의 정통성을 드높이고 선인들의 애국정신을 계승하여 민족의식과 자긍심을 고취하자는 취지가 담겼다.



삼성물산은 당시 문화부와 독립기념관의 협조를 얻어 1991년 중국 상하이시 측과 복원합의서를 채택하고, 그 건물에 거주하고 있던 주민들에게 이주비용을 지원했다. 계단, 창틀 등 세세한 부분까지 손질하고, 1920년대에 사용하던 탁자, 의자, 침대 등을 수집해 집무실과 요인 숙소 등을 임정 시절 모습 그대로 재현했다.



1993년 4월13일 임시정부 수립 기념일에 맞춰 진행된 준공식에는 김구 주석의 아들 김신 전 교통부 장관, 안중근 의사의 조카 안춘생 전 광복회장, 윤봉길 의사의 손자 윤주웅씨, 최창규 독립기념관장, 삼성물산 신세길 사장 등 100여명이 참석했다.