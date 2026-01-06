국면 전환나선 與, 연일 ‘지방 통합’ 띄우기

특위 “6월1일 충청특별시 출범”

광주·전남 통합 논의도 급물살

李, 9일 단체장들과 오찬 간담회

‘공천헌금’ 의혹 등 악재가 닥친 더불어민주당이 지방선거를 5개월 앞두고 민생을 전면에 내세우며 국면 전환에 나섰다. 여당은 청와대가 띄운 대전·충남 통합 구상을 본격화하는 동시에 광주·전남 통합 논의에도 속도를 내며 지역균형 발전 이슈를 전면에 띄웠다. 부동산 민심에 좌우되는 서울 등 수도권을 겨냥해선 부동산 대책 마련에도 공을 들였다.



민주당 ‘충남·대전통합 및 충청지역 발전특별위원회’(특위)는 이날 국회에서 회의를 열고 “통합 시장을 지방선거에서 선출할 수 있도록 6월 1일 ‘충청특별시’(가칭)를 출범시키겠다”고 공언했다.

6일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 더불어민주당 문진석 원내대표 직무대행(가운데)이 발언하고 있다. 문 직무대행은 ‘공천헌금 사태’와 관련해 “정치는 국민의 신뢰가 무너지면 한 발자국도 나갈 수 없다”라며 고개를 숙였다. 왼쪽부터 박상혁 원내소통수석부대표, 문 원내대표 직무대행, 한정애 정책위의장. 허정호 선임기자

정청래 대표는 회의에서 “‘5극 3특’(5개 대도시권과 3개 특별자치도) 체계의 발전은 이재명정부가 추진하는 국토 균형발전의 시대적 과제”라며 “360만 대전·충남 시도민이 원하는 방향으로 흔들림 없이 추진해 나가야 한다”고 강조했다.



박정현 특위 공동위원장도 회의 직후 “지금보다 훨씬 진일보한 재정 분권을 토대로 통합 효과를 극대화하겠다”고 밝혔다. 국민의힘 소속인 이장우 대전시장이 거론한 주민투표 방안에 대해선 “투표율이 낮을 가능성이 있다”며 사실상 반대 입장을 전했다.



이재명 대통령이 최근 대전·충남에 이어 광주·전남 행정통합 추진도 공개적으로 언급하며 지역균형 발전 논의가 급물살을 타는 모양새다. 9일에는 이 대통령 초청으로 청와대에서 광주시장과 전남지사, 광주·전남 지역 국회의원 18명 전원이 참석하는 오찬 간담회도 예정돼 있다.



한편 민주당 황희 서울시당 지방선거기획단장은 이날 국회 기자간담회에서 과거 문재인정부의 부동산 정책 실패를 공식 인정하며 전향적인 대책을 내놨다. 부동산 가격에 민감한 서울 표심을 겨냥해, 부동산을 단순히 거주하는 곳(사용재)이 아닌 ‘자산 가치(교환재)’로 인정하는 시장 친화적 정책 설계를 강조한 것이다.



황 의원은 “기성 도시에 과도하게 재건축 초과이익환수제나 토지거래허가제를 적용하는 것은 지나치게 시장을 규제하는 것”이라고 지적했다.



황 의원은 이날 구체적인 공급 방안으로 학령인구 감소 부지를 활용한 ‘주·교(주거·교육) 복합 개발’과 여러 단지의 용적률을 통합해 고밀 개발하고 나머지는 공원화하는 ‘블록개발’을 제안했다. 그는 또 ‘1주택자 및 수도권 외 1주택’ 소유자에 대한 보유세 등 과감한 세제 완화와 무주택자를 위한 시세 기반의 현실적 대출 규제 완화도 함께 주장했다.