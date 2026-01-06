쇄신 기로 선 野… ‘김도읍 사퇴’ 분수령되나

“지도부 균열”… 張리더십 비판 분출

윤리위원 임명 하루 만에 2명 사의

韓 당원게시판 사건 징계도 삐걱

국민의힘 장동혁 대표의 쇄신안 공개가 임박했으나 리더십을 둘러싼 의구심도 짙어지고 있다. 이번주 발표하는 쇄신안이 리더십 위기의 심화와 돌파구를 가르는 분수령이 될 전망이다.



6일 국민의힘 박정훈 의원은 CBS 라디오에서 “김도읍 정책위의장의 사퇴가 우리 당의 중요한 변곡점이라고 본다”며 “사퇴가 갖는 메시지는 이 (장동혁) 지도부 안에서 가능성을 보지 못하고 있다는 것”이라고 말했다.

국민의힘 장동혁 대표. 연합뉴스

장동혁 지도부에서 처음으로 직을 내려놓은 김 전 정책위의장의 사퇴가 지도부 균열의 신호탄이라는 당 안팎의 해석에 힘을 실은 것이다. 당내 대표 중도파인 김 전 정책위의장은 전날 “제 소임은 여기까지”라며 사퇴를 선언했는데, 장 대표에게 쇄신과 변화를 촉구하는 취지라는 측근들의 설명이 뒤따랐다. 김 전 정책위의장은 장 대표에게 12·3 비상계엄에 대한 사과와 윤석열 전 대통령 절연, 보수대통합을 통한 외연 확대 등을 주문해왔으나 장 대표가 통합과 확장에 소극적인 모습을 보이자 적잖은 답답함을 느껴온 것으로 전해졌다.



전날 당 최고위원회의에서 임명한 윤리위원을 두고도 파열음이 터져나왔다. 친한(친한동훈계)계 인사들이 ‘김건희 여사 대학 선배’, ‘통합진보당 지지 선언’, ‘JMS 변호인’ 등 윤리위원 개개인의 이력을 문제 삼았고, 결국 7명의 신임 윤리위원 중 2명이 사의를 표명했다.



당 안팎의 시선은 장 대표가 이번주 발표할 쇄신안에 쏠리고 있다. 당내 기류는 “기대와 우려가 반반”(주호영 의원)이다. 성일종 의원은 이날 라디오에서 “장 대표는 계엄 해제에 찬성한 사람인데 당원들에 소구하느라 외연이 좁아진 느낌이 든다. 이런 부분을 정리할 필요가 있다”며 윤 전 대통령과의 단절이 “(쇄신안에) 들어가야 한다”고 했다.