美 포브스, 씨엔블루 신보 집중 조명…"전 세계서 뜨거운 반응"

"신곡 '그러나 꽃이었다(Still, a Flower)', 창립 20주년 FNC에 긍정적 영향"

日 앨범 '신토우야(心盗夜)' 오리콘 차트 싱글 1위, 콘서트 개최 등 성과 주목

밴드그룹 씨엔블루(CNBLUE). FNC엔터테인먼트

미국의 경제 전문지 포브스(Forbes)가 밴드그룹 씨엔블루(CNBLUE)의 신보에 주목하며 이들의 과거 성과에도 긍정적인 평가를 보였다.

포브스는 지난 2일 'FNC엔터테인먼트, 씨엔블루 컴백 기대로 주가 상승'이라는 제목의 기사를 게재했다.

기사에는 "씨엔블루가 새해 첫 날 공개한 신곡 '그러나 꽃이었다(Still, a Flower)'가 창립 20주년을 맞은 FNC엔터테인먼트에 긍정적인 영향을 미치고 있다"고 전했다.

이어 "씨엔블루는 오랜만에 정규 앨범 발매를 앞두고 있으며, 선공개 곡 '그러나 꽃이었다(Still, a Flower)'가 전 세계에서 뜨거운 반응을 이끌고 있다"고 설명했다.

또 매체는 "씨엔블루가 지난해 11월 일본에서 발매한 앨범 '신토우야(心盗夜)' 일본 음원차트인 오리콘 데일리 및 주간 싱글 랭킹 1위를 차지했다"며 "지난 연말 일본 요코하마에서 열린 FNC 패밀리 콘서트 'FNC 킹덤'에 출연하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다"고 알렸다.

이들의 이번 정규 3집 '3LOGY'는 선공개 곡과 타이틀곡을 포함해 총 10곡의 자작곡으로 구성됐다.

특히 선공개된 '그러나 꽃이었다(Still, a Flower)'는 상처와 어둠 속에서도 다시 피어나는 꽃처럼, 서늘한 현실 속에서도 끝내 자신만의 향기를 되찾는 순간의 찬란함을 담아낸 곡으로 정용화가 작사와 작곡에 직접 참여했다.

1년 3개월 여 만에 가요계에 컴백하는 씨엔블루의 정규 3집 '3LOGY'는 오는 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 타이틀곡 'Killer Joy'(킬러조이) 뮤직비디오와 함께 공개된다.