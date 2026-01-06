이정선 광주교육감, 강기정 시장에 행정통합 논의 요청

"1월 셋째 주 김대중 전남교육감도 만나 의견 교환"

이정선 광주시교육감이 강기정 광주시장에게 '광주·전남 교육통합' 논의를 제안했다.



이 교육감은 6일 강 시장 측에 광주·전남 행정통합과 관련해 광주전남 시도교육청을 합치는 교육통합에 대한 의견을 나누기 위해 이른 시일 내에 공식적으로 만날 것을 요청했다.

지난 2일 광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지에서 강기정 광주시장·김영록 전남지사가 광주·전남 행정통합 선언문을 발표한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 연합뉴스

정치권에서 속도를 내는 광주·전남 행정통합과 관련해 교육계만 소외되는 상황을 배제하고, 정책적 준비를 하기 위해 시장과 시교육감의 만남을 추진 중이다고 이 교육감 측은 설명했다.



이 교육감은 "교육통합이 행정통합의 방향성에 맞춰 함께 가야 하는 만큼 광주시와의 논의가 우선으로 필요하다고 판단했다"며 "행정통합에 따른 교육통합 역시 반드시 이뤄야 할 사명이라는 점에서 하루라도 서둘러 논의를 시작해야 한다고 생각해 만남을 제안했다"고 밝혔다.



시교육청은 강기정 시장과 만남 이후 이르면 이달 셋째 주쯤 김대중 전남도교육감도 만나 관련 의견을 나눌 계획이다.



김대중 전남교육감도 이날 신년 기자회견에서 행정통합과 관련한 논의를 광주교육청에 요청하고, 오는 6월 지방선거에서 통합교육감 선출도 제안했다.



이 교육감은 "교육의 자주성·전문성·학생의 학습권을 지키면서 부작용은 최소화하는 교육통합이 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

