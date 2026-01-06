손맞잡은 오세훈·안철수… “국힘 잘못된 과거와 절연해야”

오세훈 서울시장과 국민의힘 안철수 의원이 만나 윤석열 전 대통령과의 절연이 필요하다며 한목소리를 냈다. 이들은 오는 6월 지방선거를 앞두고 소속 정당인 국민의힘의 외연 확장을 위해 협력하기로 했다.

오 시장과 안 의원은 6일 오후 시장 공관인 서울파트너스하우스에서 약 2시간 동안 비공개 만찬 회동을 가졌다.

오세훈 서울시장이 6일 서울시장 공관에서 국민의힘 안철수 의원과 만나고 있다. 서울시 제공

경기 성납분당갑을 지역구로 둔 안 의원은 이 자리에서 “중요한 시기에 말씀 나누는 것도 굉장히 필요한 일 같다”며 “서울시와 경기도가 협력할 일도 워낙 많지 않습니까”라고 말했다. 이에 오 시장은 “선거를 앞두고 서울시와 경기도가 같이 할 일이 많다”고 화답했다.

만찬에 함께한 김병민 서울시 정무부시장은 “(오 시장과 안 의원은) 국민의힘이 잘못된 과거와 절연하고, 민생 중심의 유능한 정당으로 나아가야 한다는 데 뜻을 함께했다”고 전했다. 그러면서 “두 사람은 당의 변화, 외연 확장과 통합의 길에 대해 지속적으로 함께 소통해 나가기로 했다”고 덧붙였다.

오 시장과 안 의원은 국민의힘 내에서 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포를 비판적 시각으로 바라보고 당 차원에서 국민에게 사과해야 한다는 입장을 밝혀왔다.

오 시장은 지난 1일 국민의힘 신년회에서 “이제 계엄으로부터 당이 완전히 절연해야 하는 때가 왔다. 해가 바뀌었다. 기다릴 만큼 기다렸고 참을 만큼 참았다”고 윤 전 대통령과 절연을 공개 요구했다. 안 의원도 12·3 비상계엄 1년을 앞두고 “비상계엄으로 시민의 삶이 완전히 무너졌다”고 사과한 바 있다.