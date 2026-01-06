조만호 무신사 대표, 방중 경제사절단으로 일정 동행

조만호 무신사 대표가 대한상공회의소에서 추진한 ‘방중 경제사절단’ 자격으로 중국 베이징에 방문했다.

6일 무신사에 따르면 조 대표는 지난 1월 5일 베이징에서 열린 ‘한·중 비즈니스 포럼’에 참석했으며, 양국간 정상회담 직후 개최된 환영 만찬에도 동행했다.

무신사는 지난해 상반기 중국 스포츠웨어 그룹인 안타스포츠(Anta Sports)와 합작 투자를 통해 조인트벤처(JV) 형태의 현지 자회사 ‘무신사 차이나’를 설립했고 과반(60%)의 지분을 보유하고 있다.

무신사 차이나는 지난해 하반기 중국 현지 전자상거래 플랫폼인 ‘티몰(Tmall)’ 입점을 시작으로 지난달 14일에는 상하이에 자사 첫 해외 상설 오프라인 매장인 ‘무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점’을 선보였다. 같은 달 19일에는 중국 상하이 안푸루 지역에 K패션 랜드마크 편집숍으로서 ‘무신사 스토어 상하이 안푸루’도 열었다.

무신사는 앞으로도 무신사는 국내 패션 브랜드들이 중국을 포함한 해외 고객들로부터 더 큰 관심과 사랑을 받을 수 있도록 온오프라인에서 기획·마케팅·유통 등의 다양한 영역의 동반성장과 지원에 힘을 쏟을 계획이라고 설명했다.