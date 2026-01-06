디아지오코리아, ‘조니워커 블루 말띠 에디션’ 한정 출시

세계적인 패션 디자이너 ‘로버트 운’과 협업…오뜨 쿠튀르적 미학과 조니워커의 정체성이 만난 스토리텔링 디자인 선보여

디아지오코리아의 스카치 위스키 브랜드 조니워커가 2026년 병오년 설 명절을 기념해 ‘조니워커 블루 말띠 에디션’을 한정 출시한다고 6일 밝혔다.

조니워커 블루 십이간지 에디션은 매년 그해를 상징하는 동물과 예술적 영감이 결합된 특별한 디자인을 선보이고 있다. 올해의 ‘조니워커 블루 말띠 에디션’은 홍콩 출신으로 런던에서 활동하는 세계적인 패션 디자이너 ‘로버트 운 (Robert Wun)’과 협업했다.

이번 한정 에디션의 디자인은 도전과 전진을 상징하는 십이간지의 말을 모티브로 해 낙관적인 에너지를 표현했다. 디자이너 로버트 운은 보틀 디자인에 힘차게 질주하는 말의 모습을 담아 조니워커의 브랜드 철학인 ‘킵 워킹(Keep Walking)’을 시각화했다. 낙관적인 에너지로 한계를 넘어 전진한다는 스토리텔링을 통해 끊임없는 도전, 진취적인 정신을 표현했다.

‘조니워커 블루 말띠 에디션’은 희귀한 원액으로 완성된 특별한 블렌딩으로 희소성과 소장 가치를 겸비했다.

현재 운영이 중단된 ‘유령 증류소(Ghost Distillery)’의 매우 희소한 원액을 비롯해, 차별화된 조니워커 증류소의 오크통 중에서도 1만 개 당 하나의 비율로 엄선된 최고급 캐스크의 원액만이 사용됐다. 시트러스와 건포도 등의 과일 향과 풍부한 향신료 향에 장미 꽃잎, 바닐라, 다크 초콜릿, 헤이즐넛 등의 깊고 달콤한 풍미가 어우러지며, 조니워커 특유의 고급스럽고 스모키한 여운으로 마무리된다.

또 조니워커 블루 말띠 에디션 출시를 기념해 십이간지 에디션 최초로 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점 ‘더 크라운’에서 오는 9~22일까지 팝업스토어를 운영한다. 팝업스토어에서는 조니워커 말띠 에디션을 위한 커스터마이제이션 서비스 및 조니워커 제품 시향존, 조니워커와 로버트 운과의 협업 이야기를 전달할 예정이다.

정동혁 디아지오코리아 마케팅 상무는 “로버트 운이 ‘경계를 넘어서는 스토리텔링’으로 구현한 말의 낙관적 에너지처럼, 조니워커의 킵워킹(Keep Walking) 정신을 담은 이번 조니워커 블루 말띠 에디션이 설 명절에 용기와 새로운 시작을 위한 희망을 전할 수 있는 가장 상징적인 선물이 되기를 바란다”고 전했다.