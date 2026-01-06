李대통령 “중요한 것은 韓中 양국 국민 간 선린 우호 감정”

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일(현지시간) 한중 관계에 대해 “정말 중요한 것은 양국 국민 간 선린 우호 감정”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 상하이시 세계회객청에서 열린 천지닝 상하이시 당서기 주최 만찬에 참석해 이같이 밝혔다. 천 서기는 시진핑 주석에 이어 차기 중국 국가주석 후보로 꼽히는 인물이다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일(현지 시간) 상하이 세계회객청에서 천지닝 상하이시 당 서기와 인사하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 그간의 한·중 관계에 대해 “꽤 오랜 시간 근거도 없고 필요하지도 않은 오해와 왜곡, 잘못된 몇 가지 요소들 때문에 한국 국민의 중국 국민에 대한 인식과 중국 국민의 한국 국민에 대한 인식들이 대체로 나빠졌다”며 “이로 인해 여러 측면에서 한중관계 발전이 가로막혔다”고 진단했다.

그러면서 “지금부터는 그런 오해를 최소화하고 한중 사이의 우호적 감정을 최대한 잘 살려내야 한다. 약간의 갈등적 요소나 부딪히는 요소가 있다면 이를 최소화하고, 도움이 되는 요소를 극대화해 서로에게 훌륭한 이웃으로 함께 갔으면 한다”며 혐한·혐중 정서 극복을 위한 상호 간 노력을 강조했다.

이어 “시진핑 중국 국가주석께서 저를 볼 때마다 하시는 말씀이 ‘우리는 이사를 가려야 갈 수 없는 이웃이고, 떼려야 뗄 수 없는 관계’라는 것”이라며 “민간 교류, 문화적 영역, 나아가 군사 안보 영역에 이르기까지 양국이 협력할 분야가 많다”고 설명했다.

\이재명 대통령이 6일 중국 상하이 세계회객청에서 만찬에 앞서 천지닝 상하이시 당 서기와 사전환담을 하고 있다. 연합

이 대통령은 특히 “가장 현실적인 것은 국민의 먹고사는 문제, 즉 민생에 직접 관련된 경제 분야 협력”이라며 “중국도 15차 5개년 경제 개발 계획을 수립했는데, 그 계획의 이행 과정에서 대한민국도 기여했으면 좋겠다”고 경제 분야 협력 의사를 강하게 내비쳤다.

이 대통령은 또 “우리 임시정부 청사를 포함한 독립운동 사적지들을 잘 관리해 주고 계신 점에 대해 대한민국 국민과 함께 감사의 말씀을 드린다”며 “국가 주권을 지키기 위해 치열하게 함께 싸웠던 역사적 기록들은 오늘의 우리뿐 아니라 미래의 다음 세대들에게도 좋은 교훈이 될 수 있을 것이라고 생각한다”고 말했다. 이 대통령은 7일 상하이 임시정부 청사를 방문하며 3박 4일간의 국빈 방중 일정을 마무리한다.