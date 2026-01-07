“구독자만 1억2700만명”…지난해 전세계 유튜브 ‘조회수 1위’ 한국인, 누구?

한국 유튜버의 채널이 2025년 전 세계 연간 조회수 ‘1위’에 올랐다.

유튜브 채널 '김프로'의 멤버인 김동준(사진 왼쪽)과 유백합. 뉴시스(김프로 채널 제공)

7일 유튜브 채널 분석 사이트 ‘플레이보드’에 따르면 김프로(KIMPRO)의 지난해 총 조회수는 약 775억회로 집계됐다. 전 세계에서 가장 많은 구독자(약 4억6000만명)를 보유한 유튜버 미스터 비스트의 연간 조회 수 약 381억회를 두 배 이상 웃도는 수치다.

김프로 채널은 2022년 8월 첫 영상을 올린 후 약 2년8개월 만에 국내 최초로 구독자 1억명을 돌파했고, 이어 세계 최초로 월간 조회수 100억회 이상이라는 대기록을 세웠다. 누적 조회수는 1000억회가 넘는다.

국내 구독자 수 2위가 걸그룹 블랙핑크 공식 유튜브 채널 ‘BLACKPINK(약 9960만명)’이고, 3위는 그룹 방탄소년단(BTS) 공식 유튜브 채널 ‘BANGTANTV(약 8200만명)’인 점을 고려했을 때 개인 유튜브 채널이 이처럼 빠르게 성장한 사례는 이례적이라는 평가다.

김프로는 5일 공지를 통해 “김프로 채널이 처음으로 전 세계 연간 조회수 1위를 달성했다. 이 모든 순간은 전적으로 여러분 덕분이다. 2026년에는 더 좋은 콘텐츠로 보답하겠다. 늘 함께해 주셔서 진심으로 감사하다”고 소감을 전했다.

김프로는 현재 약 1억2700만명의 구독자를 보유하고 있으며 이는 전 세계 9위, 국내에서는 1위에 해당한다. 특히 영어권과 아시아권 시청자들에게 인기가 많다.

2022년 8월 유튜브 활동을 시작한 김프로는 쇼츠 콘텐츠를 중심으로 성장해왔다. 밈(meme), 챌린지, 상황극 등 장르를 가리지 않는 다양한 콘텐츠로 호응을 얻고 있다.