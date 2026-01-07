‘상간의혹’ 숙행, ‘현역가왕3’ 깜짝 등장…“경연 특성상 불가피”

MBN '현역가왕3' 화면 캡처

불륜 의혹에 휩싸인 트로트 가수 숙행이 방송 활동을 잠정 중단한 가운데, MBN '현역가왕3'에 등장했다.

6일 방송된 '현역가왕3'의 본선 1차전 무대에서 트로트가수 강혜연이 숙행을 지목하는 장면에서 그녀의 모습이 전파를 탔다.

제작진은 '승패가 있는 경연 특성상, 결과에 대한 이해를 위해 부득이 숙행의 무대를 분량 축소해 방송됨을 양해 바란다'라는 자막을 달아 해당 상황에 대해 설명했다.

또한 숙행의 무대 준비 과정에서도 '승패가 있는 경연 특성상, 결과에 대한 이해를 위해 부득이 숙행의 무대를 분량 축소해 방송됨을 양해 바란다'고 부연했다.

다만 숙행의 경연 본 무대는 방송되지 않았다. 제작진은 ''본선 1차 숙행의 무대는 시청자 정서를 고려해 고심 끝에 부득이 편집했다"고 덧붙였다.

숙행에 대한 상간녀 의혹은 지난달 29일 JTBC '사건반장'이 제기했다. 한 여성이 해당 프로그램에 트로트 여가수가 자신의 남편과 부적절한 관계에 있다고 제보했다. 남편과 여가수가 동거 중이라고도 했다. 아파트 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 두 사람이 포옹하거나 입맞춤하는 모습이 담겼다.

'사건반장'은 익명으로 해당 내용을 전했으나 온라인상에서는 상간녀가 숙행이라는 추측이 나돌았고, 결국 숙행이 입장을 냈다.

숙행은 불륜 상대인 A씨가 자신을 속였다고 주장하는 중이다. 그가 자신에게 가정이 파탄났다고 했고, 재산분할에 위자료 정리까지 끝나 법적으로 정리하는 단계만 남았다고 했다는 것이다. A씨 역시 숙행을 두둔했다.

숙행은 2019년 TV조선 '내일은 미스트롯1'에서 최종 6위를 했다. '현역가왕3'로 6년만 트로트 경연에 도전했다.