“현대 팝 음악의 결정적 순간” BTS 완전체 컴백에 외신 ‘들썩’

방탄소년단(BTS)이 군 복무로 인한 공백을 마무리하고 약 3년 9개월 만에 새 정규 앨범과 월드투어를 예고하면서, 글로벌 음악 시장과 주요 외신의 이목이 집중되고 있다.

방탄소년단은 오는 3월 20일 다섯 번째 정규 앨범을 발매한 뒤 대규모 월드투어에 나설 예정이다. 완전체 기준으로는 2022년 6월 발표한 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후 첫 공식 활동이다.

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직

복귀 소식이 전해지자 해외 유력 매체들도 일제히 이를 주요 뉴스로 다뤘다. 미국 CBS 뉴스, 컴플렉스, 피플, 영국 음악 매거진 NME는 방탄소년단의 새 앨범과 투어 계획을 상세히 전하며 글로벌 팬들의 기대감을 조명했다. 미국 음악 전문 매체 빌보드(Billboard)는 이번 복귀를 두고 “약 4년에 달하는 공백을 마무리하고 K-팝을 대표하는 거대한 아티스트가 귀환하는 순간”이라고 평가했다.

미국 일간지 워싱턴포스트(WP)는 “K팝 그룹 방탄소년단이 2026년을 ‘다이너마이트’처럼 환하게 밝힐 예정”이라고 전했다. 연예 전문 매체 버라이어티(Variety) 역시 “방탄소년단 팬들은 다가올 봄을 꿈꾸고 있다. 단순히 지금의 추운 날씨 때문만은 아니다”라며 컴백이 지니는 상징성을 강조했다.

싱가포르 패션 매거진 로피시엘 싱가포르는 멤버들이 직접 공개한 손편지 형식의 컴백 발표에 주목했다. 매체는 “아미(BTS 팬덤)들은 마침내 달력에 표시할 날짜를 갖게 됐다”며 “조용하지만 강력한 이 메시지는 팬들을 열광의 도가니로 몰아넣었다”고 전했다. 이어 “이번 컴백은 현대 팝 음악사에 길이 남을 중요한 순간이 될 것”이라고 덧붙였다.

이번 정규 5집에는 총 14곡이 수록된다. 각 트랙에는 데뷔 이후 이어진 여정 속에서 쌓아온 감정과 고민을 담았으며, 오랜 시간 곁을 지켜준 팬들에게 전하는 메시지도 포함됐다.