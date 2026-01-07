관세청, 국제공조로 밀수 담배 516만갑 적발… 사상 최대 성과

관세청은 지난해 호주·미국·프랑스 등의 해외 관세 당국과 협력해 해외 현지에서 밀수 담배 516만갑을 적발했다고 7일 밝혔다. 그동안 관세청이 적발한 해외 밀수 담배 규모 중 역대 최대다.

관세청에 따르면 최근 담배 밀수는 마약 밀수와 함께 대표적인 국제 조직범죄로 성장하고 있다. 특히 담배 밀수는 한국을 환적 거점으로 삼는 경우가 증가하고 있다. 이에 관세청은 수출입 화물 정보를 자체 분석한 자료와 영국·중국·대만 등 주요 협력국에서 입수한 정보를 종합해 밀수 의심 화물의 이동 경로와 환적 정보를 모니터링하고 있다.

그 결과 지난해에는 호주 23건, 홍콩 8건, 대만 5건 등 총 50건의 밀수 의심 화물 정보를 해외 관세 당국에 적발했다. 적발한 밀수 담배는 총 516만갑(약 103톤)에 달했다.

특히 호주의 경우 관세청이 제공한 정보를 토대로 317만갑의 밀수 담배를 적발했다. 한갑당 약 3만원의 소비세 기준을 적용해 추산하면 950억원 규모의 세수 탈루를 차단한 것으로 평가된다.

관세청은 “환적 화물을 이용한 불법 물품의 이동을 효과적으로 차단하기 위해 국가 간 위험 정보 교환이 무엇보다 중요하다”며 “동남아시아 및 중남미 지역까지 협력 범위를 확대해 다국적 조직범죄 차단을 위한 국제 공조 체계를 한층 공고히 해 나갈 방침”이라고 밝혔다.