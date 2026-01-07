파주시-율곡 종중, '율곡 문화진흥원' 설립 위해 맞손

경기 파주시가 율곡 이이 선생의 학문과 철학을 체계적으로 계승하기 위해 추진 중인 '율곡 문화진흥원' 설립과 관련해 율곡 선생의 후손인 덕수 이씨 종중과 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

파주시장 접견실에서 전날 열린 협약식에는 김경일 시장과 덕수 이씨 대종회, 덕수 이씨 찬성공파 종회를 대표하는 인사, 율곡 선생의 종손 등이 참석해 율곡 문화진흥원 설립 추진을 위한 상호 간 협력을 다짐했다.

협약의 주요 내용은 건립 용지 확보 상호협조, 율곡 문화진흥원 설립 기본계획 및 추진 방향에 대한 협력, 율곡 이이 선생 관련 종중 보유 역사·문화자료 제공, 사업 추진에 필요한 협력체계 구축 등이다.

파주시 관계자는 "이번 협약은 율곡 선생의 정신을 현대적으로 계승하고, 파주시를 대표하는 역사·문화 자산을 체계적으로 발전시키는 중요한 출발점"이라며 "율곡 문화진흥원이 학술과 교육, 문화가 융합된 거점시설로 자리매김할 수 있도록 율곡 종중과의 협력에 최선을 다하겠다"고 말했다.

율곡 종중 관계자는 "율곡 선생의 사상과 업적이 올바르게 계승되고 널리 공유될 수 있도록 파주시와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 밝혔다.