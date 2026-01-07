[CES 2026] 정의선, 삼성전자 부스 찾아 "콜라보 하시죠"

LG·퀄컴 찾아 로보틱스·車설루션 '열공'…피지컬 AI 협업 확대 관측

정의선 현대차그룹 회장이 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026에서 삼성전자 부스를 찾아 즉석에서 협업을 제안했다.



정 회장은 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 윈 호텔에 마련된 삼성전자 단독 전시관을 방문했다.

정의선 현대차그룹 회장(오른쪽)이 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 장재훈 부회장과 이동하며 대화하고 있다.

정 회장은 노태문 삼성전자 대표의 안내를 받아 130형 마이크로 RGB TV를 비롯해 인공지능(AI) 냉장고, 로봇청소기 등 가전제품을 두루 둘러봤다.



특히 정 회장은 로봇청소기와 관련해 "모베드와 결합하면 뒤집어지지도 않고 어디든 갈 수 있고 높낮이도 조절되고 더 흡입이 잘될 것"이라며 "저희와 같이 한번 콜라보(협업) 해보시죠"라고 말했다. 옆에 있던 노 대표는 웃으며 고개를 끄덕였다.



모베드는 현대차의 자율주행 모빌리티 로봇 플랫폼으로, 불규칙한 노면과 경사로를 안정적으로 주행할 수 있다는 것이 특징이다.



모베드는 배송·물류·촬영 등 다양한 모듈과 결합할 수 있는데, 이러한 점에서 정 회장은 청소 관련 모듈을 제안한 것으로 풀이된다.



이어 정 회장은 스마트폰 전시존에서는 두 번 접는 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 직접 접어 보이기도 했다.



이날 정 회장은 삼성전자 외에도 두산, 현대차그룹, 퀄컴, LG전자 부스를 차례로 찾았다.



정 회장은 개막 30분 전인 오전 9시 40분께 두산그룹 부스를 먼저 방문했다. 두산그룹 부스는 현대차그룹 부스 바로 옆에 있다.



양사가 수소, 로보틱스 등 사업 분야를 공유하는 만큼 정 회장은 두산퓨얼셀의 수소 연료전지, 두산로보틱스의 로봇 설루션 등을 둘러봤을 것으로 보인다.



이후 정 회장은 현대차그룹 부스를 찾아 차세대 휴머노이드 아틀라스를 비롯해 자사 AI 로보틱스 제품과 기술을 둘러봤다.



정 회장은 로버트 플레이터 보스턴다이내믹스 최고경영자(CEO)와 캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 총괄과 짧게 환담하기도 했다.



현대차그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스는 전날 구글 딥마인드와 '미래 휴머노이드 기술 개발 가속화를 위한 전략적 파트너십'을 맺은 바 있다.



정 회장은 직원들의 설명을 들으며 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 '모베드', 전기차 자동 충전 로봇(ACR) 등을 유심히 지켜봤다.



이어 정 회장은 퀄컴 부스를 찾아 프라이빗룸으로 향했다. 퀄컴의 휴머노이드용 고성능 로봇 프로세서 '퀄컴 드래곤윙 IQ10'에 대해 설명을 듣는 모습이었다.



아카시 팔키왈라 퀄컴 최고운영책임자(COO)가 정 회장과 반갑게 인사를 나눴고 안내를 맡았다.



현대차그룹이 피지컬 AI를 신성장 동력으로 낙점하고 휴머노이드 개발에 전력을 쏟는 상황에서 글로벌 협업 행보가 이어질 것이라는 관측이 나온다.



현대차그룹은 지난해 엔비디아에 이어 올해 구글 딥마인드와 전략적 파트너십을 체결하는 등 글로벌 파트너십을 확대해오고 있다.



앞서 장재훈 현대차그룹 부회장은 피지컬 AI 경쟁력 확보와 관련해 "글로벌 협업이 제일 중요한 것 같다. 업계 선두와 연합해 빠르게 개척하고 위치를 확보해야 한다"고 강조하기도 했다.



정 회장은 이후 LVCC 센트럴홀로 이동해 LG전자 차량용 설루션 전시룸을 찾았다. LG전자 VS사업본부장 은석현 사장이 안내를 맡았다.



정 회장은 내부에서 LG전자가 전시 중인 'AI 기반 차량용 설루션'에 대해 설명을 들은 것으로 전해졌다.



AI 기반 차량용 설루션은 AI와 전장기술을 결합한 설루션으로, 전면 유리에 투명 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이를 적용해 운전석 전체로 인터페이스를 확장한 '디스플레이 설루션', 운전석과 조수석에 비전 AI를 적용해 시선에 따라 양한 정보를 제공하는 '비전 설루션' 등을 포함한다.



정 회장은 모형 운전석에 직접 탑승하는 등 AI 콕핏(운전석), 자율주행 애플리케이션, 운전자 안면인식 등 기술을 체험했다.

<연합>