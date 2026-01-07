“안 하는 사람 찾기 힘드네”…사용자 2700만 돌파, ‘인스타 공화국’

한국인이 지난달 가장 많이 사용한 사회관계망서비스(SNS)에 인스타그램이 이름을 올렸다.

인스타그램. AP연합뉴스

7일 실시간 앱·결제 데이터 분석 기업 와이즈앱·리테일이 지난해 12월 한국인 전 연령대를 기준으로 최다 사용 SNS 앱을 조사한 결과 인스타그램이 월간 활성 사용자 수(MAU) 2758만명으로 1위를 차지했다.

이는 작년 7월에 세운 기존 인스타그램 최대 MAU 2747만명보다 11만명 증가한 역대 최대 수치다.

뒤이어 △밴드(1636만명) △틱톡(928만명) △네이버카페(919만명) △X(757만명) 등이 순위를 차지했다.

이 중 틱톡은 작년 11월 기존 최대 MAU(869만명) 기록을 한 달 만에 갈아치웠다. 틱톡 라이트도 작년 8월에 세운 기존 최대 MAU(530만명)를 넉 달 만에 넘어섰다.

한편 인스타그램은 지난해 12월 10대가 가장 많이 사용하는 SNS로도 선정됐다. 인스타그램의 MAU는 412만명을 기록했다.

그 뒤를 이어 △틱톡(203만명), △핀터레스트(174만명), △X(161만명), △밴드 (88만명), △스레드(75만명), △페이스북(58만명), △틱톡 라이트(57만명) 순으로 나타났다.