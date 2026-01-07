李대통령 "무죄 판결에 檢잘못 탓해야지 왜 항소포기 비난하나"

"이재명·민주당 관련되면 희한하게 법원 판결 잘못이라 해"…균형 보도 당부

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 7일(현지시간) "검찰의 기소가 잘못됐다고 법원이 판결하면 우리는 통상적으로는 잘못 기소한 검찰을 비판한다"며 "희한하게 이재명이나 민주당이 관계되면 법원 판단이 잘못됐다고 검찰을 두둔한다"고 문제를 제기했다.



이 대통령은 이날 중국 상하이에서 가진 동행 기자단과의 오찬 간담회에서 한중간 서해 구조물 문제에 대한 언론의 균형 있는 보도를 당부하면서 "이 얘기를 해야겠다"며 이같이 언급했다.

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이어 "이상하지 않나. 기소를 잘못한 것을 탓해야지 왜 법원이 판결을 잘못했다고, 항소해서 판결을 뒤집으라고 하느냐"며 "이것은 완전히 중립성을 벗어난 것"이라고 지적했다.



그러면서 "기준이 그때마다 다르다. 원래 무죄가 나오면 무리한 기소라고 비평하는 것 아니냐"며 "(우리와 관련되면) 묘하게 검찰이 항소를 안 한다고 비난한다. 이게 문제"라고 했다.



이 대통령은 "'삐딱하게 서 있으니 세상이 삐딱하게 보이나' 그런 생각이 들 때가 있다. 특히 혐중·혐한 이런 것들이 국민경제에 엄청 피해를 준다"며 언론의 책임을 강조하기도 했다.

