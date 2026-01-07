대통령 靑 복귀에… ‘칠궁’ 제한 관람

2월부터 온라인 예약제 전환

대통령 집무실이 약 3년 반 만에 청와대로 복귀하면서 인근에 있는 칠궁(사진) 관람이 다음달부터 일부 제한된다. 국가유산청 궁능유적본부는 다음달 1일부터 칠궁을 자유 관람에서 제한 관람으로 전환해 운영한다고 7일 밝혔다.



칠궁은 조선과 대한제국 시기 왕의 생모이지만 왕비가 되지 못한 후궁의 신주를 모시고 제사를 지내는 사당이다. 청와대 서남쪽에 자리한 칠궁은 1968년 이후 일반인 출입이 금지돼 왔으나 2001년 11월 공개됐고, 청와대가 개방된 이후에는 자유롭게 관람해왔다.



그러나 이재명 대통령의 집무실을 비롯한 대통령실 시설이 청와대로 복귀하면서 궁능유적본부는 안전 문제와 관람 편의를 고려해 온라인 예약제로 전환하기로 했다. 관람은 오전 10시·11시, 오후 2시·3시·4시 등 5차례 약 40분간 진행되며, 회당 정원은 30명으로 하루 최대 150명까지 관람할 수 있다.