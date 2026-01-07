대구보건대학, 2024년 취업률 77.7%…대구권 전문대학 1위

대구보건대학교는 교육부와 한국교육개발원이 지난해 12월 발표한 ‘2024년 졸업자 취업률’ 통계에서 77.7%를 기록하며 대구권 전문대학 가운데 1위를 기록했다고 7일 밝혔다.

이 같은 수치는 전국 전문대학교 평균 취업률 72.1%와 지역 전문대학 평균 72%보다 각각 5.6%포인트, 5.7%포인트 높다. 대학은 전년도 취업률 76.8% 대비 0.9%포인트 상승하는 등 상승세를 이어갔다. 최근 3년간 취업률도 2022년 77.7%, 2023년 76.8%, 2024년 77.7%로 전국 평균 취업률이 전년 대비 0.3%포인트 하락한 상황에서도 안정적인 취업 구조를 유지했다.

간호학과 재학생들이 중환자 시뮬레이션실습실에서 실습을 하고 있다. 대구보건대학교 제공

대학 측은 전문성을 갖춘 취업지원부서 운영 체계를 높은 취업률 배경으로 꼽았다. 대학 관계자는 “학생취업지원팀, 학생진로개발팀, 창업교육센터, 국제교류팀 등 4개 전담부서를 운영하며 재학생의 취·창업을 체계적으로 지원하고 있다”고 했다.

학생취업지원팀과 창업교육센터는 정부 통계조사 대응과 취∙창업 관련 국고 및 지자체 사업, 기본취업 지원 업무를 담당하고 있다. 학생진로개발팀은 입학부터 졸업까지 진로 설계와 심리 지원을 병행하며 해외취업과 글로벌 인재 양성은 국제교류팀이 전담해 운영하고 있다.

대학은 교육부 혁신지원사업과 글로컬대학30, 라이즈(RISE)사업 등의 지원을 바탕으로 단계별 취업지원시스템을 구축하기도 했다. 이를 통해 학과 맞춤형 취업 프로그램, 취업경진대회, 집중 취업캠프, 각종 자격증 취득 프로그램을 운영했으며 연간 취업지원 프로그램에 참여한 재학생 수만 1만 명 이상에 이른다.

치위생과 학생들이 교내 실습실에서 전공 실무교육을 받고 있다. 대구보건대학교 제공

이와 함께 2500개 이상 가족회사를 관리·지원하고, 고용노동부 국민취업지원제도, 중소기업 탐방, 일 경험 프로그램에도 적극 참여했다. 취업전담교수제와 평생지도교수제 운영 역시 학생 맞춤형 취업지도의 핵심 요소로 작용했다.

권용현 학생취업처장(보건행정학과 교수)은 “매년 꾸준히 높은 취업률을 유지하고 있는 점이 대학의 가장 큰 경쟁력”이라며 “앞으로도 학생들이 양질의 일자리로 진출할 수 있도록 대학이 할 수 있는 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.