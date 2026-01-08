청송 빙벽 세계가 오른다

10일부터 이틀간 아이스클라이밍 대회

겨울 스포츠의 꽃인 ‘2026 청송 전국 아이스클라이밍 선수권대회’가 10~11일 경북 청송군 아이스클라이밍 월드컵 경기장에서 열린다.



7일 청송군에 따르면 이번 아이스클라이밍(사진) 대회는 대한산악연맹이 주최하고, 경북도 산악연맹이 주관하며, 청송군을 비롯해 문화체육관광부, 대한체육회, 국민체육진흥공단 등이 후원한다. 세계 18개국 120여명의 세계 최정상급 선수가 참가한다.



대회 기간 동안 관람객을 위한 체험형 콘텐츠도 다양하게 마련된다.



‘빙벽네컷 포토존’과 현장의 생동감을 전하는 ‘빙벽 360도 카메라 체험 부스’를 비롯해 청송의 전통 먹거리를 맛볼 수 있는 먹거리 공간 및 500년 전통의 청송 백자 전시 등 풍성한 볼거리가 마련돼 아이스클라이밍의 박진감은 물론 청송의 전통문화까지 함께 즐길 수 있다. 결승전을 앞둔 11일 오후 2시쯤엔 트로트 가수 박현빈의 초청 공연이 예정돼 있다.



청송군 관계자는 “청송군은 2011년 아시아 최초로 아이스클라이밍 월드컵을 개최한 경험을 바탕으로 이번 대회 역시 선수와 관람객 모두가 안심하고 몰입할 수 있는 안전하고 수준 높은 경기 환경 조성에 만전을 기하겠다”고 말했다.