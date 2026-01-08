경북형 공동영농 ‘선 교육 후 지원’ 도입

농업생산액 3배·소득 2배 성과

주주형 이모작 모델 전국 확산

농업생산액 3배와 농업소득 2배의 성과를 입증한 ‘경북형 공동영농’에 올해부터 ‘선 교육 후 지원’ 시스템을 도입한다.



7일 경북도에 따르면 경북형 공동영농은 전국 최초로 주주형 이모작 영농모델로 농민들에게 2배 이상의 소득을 안겨주며 이재명정부의 국정과제로 채택됐다. 지난해 10월에는 농림축산식품부의 공동영농 확산지원 공모에서 전국 5곳 가운데 경북에서만 2곳이 선정돼 성과가 입증됐다. 올해부터 국비 지원과 함께 관련 법령·제도를 개선하면 경북형 공동영농은 더 빠르게 확산할 전망이다. 도는 경북형 공동영농 사업 4년 차를 맞아 올해부터는 선 교육 후 지원 시스템을 도입해 단계별 지원을 하겠다고 밝혔다.



도는 준비와 실행 단계로 나눠 준비단계에서는 마을 및 들녘 단위의 공동체 중심으로 역량 강화교육과 경작 체계 수립, 소득배당 등 전문가 상담을 한다.



실행단계에서는 준비된 공동체를 중심으로 총사업비 70억원을 투자해 공동영농에 필요한 시설과 장비를 지원한다.



공동영농 체계가 안정적으로 정착하고 사업 성과가 있으면 평가 후 인센티브도 지원한다는 계획을 세웠다. 경북형 공동영농은 2023년 시범사업 후 현재 도내 12개 시·군 21곳에서 추진하고 있다. 공동영농의 핵심은 영농은 법인이 맡고 농민은 주주로 참여하는 것이다. 영농을 맡은 법인은 벼 대신 고소득 작물을 이모작으로 재배해 소득을 올린다. 발생한 소득은 배당 형태로 농민에게 지급한다. 박찬국 도 농축산유통국장은 “경북형 공동영농으로 대한민국 대표 농도로서의 위상을 지키고 지속 가능한 농업 농촌을 만들겠다”고 말했다.