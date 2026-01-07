국가무형유산 ‘대금정악’ 이어온 조창훈 보유자 별세… 향년 86세

국가무형유산 ‘대금정악’ 조창훈 보유자가 지난 6일 별세했다고 국가유산청이 7일 밝혔다. 향년 86세.



대금정악은 과거 궁정이나 관아 등에서 연주하던 음악인 정악을 대금으로 연주하는 것을 가리킨다. 국가유산청에 따르면 고인은 1940년 전남 순천에서 태어났으며 1955년 국악사양성소 1기로 입학했다. 1989년 대금정악 이수자가 됐으며 2009년 대금정악에 대한 열정과 전승 활동을 위해 헌신한 점을 인정받아 보유자로 인정됐다.



빈소는 서울 서대문구 연세대학교 신촌장례식장 15호에 마련됐다. 유족으로는 아들 조광복·광석 씨 등이 있다. 발인은 8일 오전 8시.